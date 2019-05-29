Зеленский развязывает руки России

29.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Новый президент Украины Владимир Зеленский, обозначившийся своими «миротворческими инициативами» во время предвыборной кампании, на деле действует так же, как и его предшественник, пытаясь понравиться националистам.

Об этом в своем блоге пишет львовский журналист Михаил Мищишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы Зеленский хотел что-то сделать в Донбассе и вернуть моряков – он действовал и вел бы переговоры с Путиным или Медведчуком. Подготовил бы заявление по Донбассу вместе с Москвой. Тогда бы оно было выполнено, скорее всего. Вместо этого – очередная попытка нажать на Россию в стиле а ля Порошенко, который так нравится патриотам, количество которых, правда, судя по результатам выборам президента, сильно уменьшилось», – пишет Мищишин.

Журналист также отмечает, что усиление западных санкций не ослабляет позиции России, а наоборот, делает ее злее.

«Наверное, в схеме действий Запада: взять Россию на испуг, на излом, на санкции – есть что-то такое, что вызывает к ней доверие и одобрение у сторонников западного образа жизни и способа действий в Украине. У патриотов, наконец. Не спорю. Но, понимают ли они, что, чем меньше России терять на Западе – тем больше у нее развязываются руки в Украине? Такое впечатление, шо – нет. Заграница нам поможет! Даже тогда, если русские решат всерьез воевать в Украине?

Впрочем, и я надеюсь, что нет, не решат. Ну, а вдруг?.. Пойдут ли воевать все те стратеги, кто так верит в силу санкций? Были ли они и как проявили себя на войне, которая длится в Украине уже годы? Чем помогут нам в случае широкомасштабной агрессии Москвы Германия, Франция, Польша, Англия – наши друзья в Европе? Снова гневными осуждениями Путина? Сколько американских добровольцев и солдат отправятся воевать с русскими в Украину в таком пиковом случае? Или нам снова расскажут, что мы не являемся сферой интересов НАТО?», – интересуется журналист.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Зеленский публично впервые назвал Россию «агрессором».

Также новый президент Украины сказал, что ждет от России выполнения приказа.