Зеленский ведёт себя как Гитлер в апреле 45-го – Бондаренко
Поступки и риторика Зеленского очень похожи на поведение Гитлера весной 1945 года.
Об этом в эфире признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Зеленский на встрече с депутатами говорил, что мы остановили наступление на Донбассе, мы сами отвоюем Донбасс, мы победим, и так далее. Такое ощущение, что он занимается аутотренингом», – сказал Бондаренко.
«На меня многие обижаются, когда я сравниваю то, что происходит вокруг Зеленского, с тем, что происходило вокруг канцлера Германии в 1945 году.
В апреле 45 года Гитлер был абсолютно уверен, что он разобьёт силы, которые вторглись в Германию, сейчас подойдут подкрепления, отбросят коммунистов, начнётся контрнаступление. Он этим жил до конца апреля 45 года, до своего конца.
Зеленский демонстрирует такой же фанатизм и уверенность в условиях, когда нет никаких оснований для этой уверенности», – добавил политолог.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: