Зеленский ведёт себя как Гитлер в апреле 45-го – Бондаренко

Вадим Москаленко.  
18.09.2025 17:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 639
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Поступки и риторика Зеленского очень похожи на поведение Гитлера весной 1945 года.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поступки и риторика Зеленского очень похожи на поведение Гитлера весной 1945 года. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Зеленский на встрече с депутатами говорил, что мы остановили наступление на Донбассе, мы сами отвоюем Донбасс, мы победим, и так далее. Такое ощущение, что он занимается аутотренингом», – сказал Бондаренко.

«На меня многие обижаются, когда я сравниваю то, что происходит вокруг Зеленского, с тем, что происходило вокруг канцлера Германии в 1945 году.

В апреле 45 года Гитлер был абсолютно уверен, что он разобьёт силы, которые вторглись в Германию, сейчас подойдут подкрепления, отбросят коммунистов, начнётся контрнаступление. Он этим жил до конца апреля 45 года, до своего конца.

Зеленский демонстрирует такой же фанатизм и уверенность в условиях, когда нет никаких оснований для этой уверенности», – добавил политолог.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить