Зеленскому ничего другого не остаётся, как готовить «правительство в изгнании» – британский экс-разведчик

Зеленский понимает, что не может изменить ситуацию на фронте – и готовиться бежать из страны.

Об этом в интервью американскому журналисту Дэнни Хайфону заявил экс-советник по безопасности специального посланника ЕС на Ближнем Востоке, бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский мечется, пытаясь найти выход, но не получается. Потому что на местах Украина проигрывает войну. Россия медленно захватывает ключевые узлы и стратегические позиции. И скоро мы будем на Днепре, или, возможно, даже в Киеве. И что тогда будет делать Зеленский? Сбежит, и станет правительством в изгнании?», – сказал Крук.