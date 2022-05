Жена Байдена скоропостижно посетила Украину

Супруга президента США Джилл Байден во время своего турне по Восточной Европе посетила приграничный с Венгрией самый западный украинский областной центр Ужгород, где встретилась с Еленой Зеленской.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной администрации. Жены президентов приехали в школу для беженцев их зоны боевых действий на востоке Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Примечательно, что визит Байден никак не анонсировался и был закрытым для СМИ, её кортеж сопровождало солидное количество охраны. На встречу пустили только пресс-службу Белого дома. На данный момент супруга президента США уже покинула Украину. В соседних Румынии и Словакии во время своего турне она также встречалась с беженцами из Украины.

На Украине же пресса смакует желто-синие цвета обуви супруги Зеленского.

«Цена патриотической обуви, как указано на сайте бренда the COAT by Katya Silchenko, – 300 евро (более 11 тыс. грн). Ее создала известный украинский дизайнер Катя Сильченко в коллаборации с итальянскими партнерами NOOVA в рамках благотворительного проекта Stand With Ukraine. В своем Instagram Сильченко отметила, что вырученные деньги направят женщинам и детям, которые пострадали от войны», – пишут на Украине.