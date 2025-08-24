Жители ЕС круглосуточно страдают от украинских мошенников

Вадим Москаленко.  
24.08.2025 16:15
  (Мск) , Киев
На Украине самой прибыльной уголовной деятельностью стал телефонный «развод» европейцев на деньги.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил комбат ВСУ Юрий Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По прибыльности криминальных видов бизнеса на Украине на первом месте так называемые офисники, и с ними за первенство борются незаконные лесорубы. И только потом рейдерство, наркотики и другие виды незаконного обогащения.

Если вы выйдете в любом городе, и увидите молодёжь на очень дорогих авто – знайте, что большинство таких имеют отношение к так называемым офисникам», – сказал Береза.

Он объяснил, что это так называемые телефонные мошенники, которые собираются большими коллективами, а страдают от них, в первую очередь, доверчивые европейцы.

«Они говорят, что разводят только москалей. На самом деле, это новый вид уголовного бизнеса, который позволяет сделать состояние на ровном месте. К сожалению, в большинстве случаев он связан с правоохранителями, и не мог бы существовать без «крыши».

И сейчас вопрос существования такого бизнеса поднимают, в первую очередь, наши западные партнёры, потому что это бьёт и по ним», – добавил он.

