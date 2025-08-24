Жители ЕС круглосуточно страдают от украинских мошенников

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине самой прибыльной уголовной деятельностью стал телефонный «развод» европейцев на деньги.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил комбат ВСУ Юрий Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По прибыльности криминальных видов бизнеса на Украине на первом месте так называемые офисники, и с ними за первенство борются незаконные лесорубы. И только потом рейдерство, наркотики и другие виды незаконного обогащения. Если вы выйдете в любом городе, и увидите молодёжь на очень дорогих авто – знайте, что большинство таких имеют отношение к так называемым офисникам», – сказал Береза.

Он объяснил, что это так называемые телефонные мошенники, которые собираются большими коллективами, а страдают от них, в первую очередь, доверчивые европейцы.