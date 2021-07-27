Зрада на Западной: «Половина жителей закарпатских сел – граждане России»

27.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Российское гражданство имеет население Украины во всех областях страны, а на Закарпатье процент таких людей доходит до половины жителей сел.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Москаля, в основном российскими гражданами являются украинские мигранты, которые выезжают в РФ на заработки.

«Когда упростили получение гражданства Российской Федерации – то есть ты можешь не знать языка, никаких экзаменов не сдавать, только у тебя должно быть желание – и ты гражданин Российской Федерации. Так паспорта получали не только на неподконтрольных территориях, но и на подконтрольных», – сказал экс-губернатор.

«Поверьте мне, я работал в Закарпатье и знаю села, где половина являются гражданами Российской Федерации, потому что они постоянно там работают на заработках, им легче там быть гражданами России, чтобы их постоянно не выдворяли, не депортировали, чтобы они имели правовую защиту и тому подобное. Ну так и во Львове есть, кто получал гражданство, и в Запорожье, и в Днепропетровске – во всех областях Украины», – заявил Москаль.