Зять Кучмы уже сформировал параллельные органы власти на Украине
По сути, на Украине сформировалась вторая ветвь власти.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с политологом Русланом Бортником заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.
Он напомнил, что депутат ВР от правящей партии, глава гуманитарного комитета Никита Потураев (требовавший сажать на кол жителей ЛДНР) призвал к формированию широкой коалиции, озвучив идею, продвигаемую Петром Порошенко.
Бортник же заметил, что Потураев входит в команду ориентированного на глобалистов олигарха и зятя экс-президента Леонида Кучмы Виктора Пинчука, одного из спонсоров Демпартии США.
«Это просто “антикоррупционная” ветвь власти. Я уже шутил, что в нашей стране нет больше судебной, законодательной, исполнительной ветвей власти. Есть президентская вертикаль и “антикоррупционная” вертикаль власти. И между ними есть конкуренция, которая проявляется в разных формах: информационных, политических, правовых, каких угодно.
И как раз Потураев, несмотря на то, что он находится как бы внутри большинства президентского, принадлежит к “антикоррупционной” вертикали власти. И поэтому звучат такие заявления», – говорит Бортник.
Эксперты сошлись во мнении, что налицо центробежные тенденции во властной команде.
«Вспомните, с чего начиналась осень 2013 года, интриги между Клюевым и Лёвочкиным, и чем всё это закончилось. Поэтому большой риск существует того, что кто-то из наших политиков традиционно, захотев приготовить себе обед, сожжет хату. Такой риск существует. Но и государство отнюдь не беззащитный младенец в этой ситуации. Поэтому тут 50 на 50», – считает Золотарев.
