Зять Кучмы уже сформировал параллельные органы власти на Украине

По сути, на Украине сформировалась вторая ветвь власти.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с политологом Русланом Бортником заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Он напомнил, что депутат ВР от правящей партии, глава гуманитарного комитета Никита Потураев (требовавший сажать на кол жителей ЛДНР) призвал к формированию широкой коалиции, озвучив идею, продвигаемую Петром Порошенко.

Бортник же заметил, что Потураев входит в команду ориентированного на глобалистов олигарха и зятя экс-президента Леонида Кучмы Виктора Пинчука, одного из спонсоров Демпартии США.

«Это просто “антикоррупционная” ветвь власти. Я уже шутил, что в нашей стране нет больше судебной, законодательной, исполнительной ветвей власти. Есть президентская вертикаль и “антикоррупционная” вертикаль власти. И между ними есть конкуренция, которая проявляется в разных формах: информационных, политических, правовых, каких угодно. И как раз Потураев, несмотря на то, что он находится как бы внутри большинства президентского, принадлежит к “антикоррупционной” вертикали власти. И поэтому звучат такие заявления», – говорит Бортник.

Эксперты сошлись во мнении, что налицо центробежные тенденции во властной команде.