Американцы непосредственно участвуют во всех «украино-британских» терактах
Устроенные Украиной и Британией теракты и обстрелы России не могли быть совершены без американских разведданных и оборудования.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военный эксперт Алексей Рамм, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«То, что американцы очень плотно работают [с британской разведкой], это секрет полишинеля. ну это такая достаточно известная история. В западных СМИ даже была утечка про секретный аэродром, на котором одновременно находятся отряды ГУР Украины и представители ЦРУ.
С этого аэродрома осуществляется заброска диверсионно-террористических групп на территорию РФ. Также на нем ведутся испытания беспилотников. Американцы там очень плотно сидят», – сказал Рамм.
Он подчеркнул, что США не могут не быть замешаны в подготовке украино-британского теракта на «Турецком потоке»
«Без американцев, британцы могут какие-то идеи генерировать, но всю разведывательную информацию они получают от американцев. Это уже давно известно.
Британцы настолько интегрированы в американскую систему, что очень сложно найти, где заканчивается британский САС и где начинается американская Дельта», – добавил эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: