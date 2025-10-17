Американцы непосредственно участвуют во всех «украино-британских» терактах

Устроенные Украиной и Британией теракты и обстрелы России не могли быть совершены без американских разведданных и оборудования.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военный эксперт Алексей Рамм, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что американцы очень плотно работают [с британской разведкой], это секрет полишинеля. ну это такая достаточно известная история. В западных СМИ даже была утечка про секретный аэродром, на котором одновременно находятся отряды ГУР Украины и представители ЦРУ.

С этого аэродрома осуществляется заброска диверсионно-террористических групп на территорию РФ. Также на нем ведутся испытания беспилотников. Американцы там очень плотно сидят», – сказал Рамм.

Он подчеркнул, что США не могут не быть замешаны в подготовке украино-британского теракта на «Турецком потоке»

«Без американцев, британцы могут какие-то идеи генерировать, но всю разведывательную информацию они получают от американцев. Это уже давно известно.

Британцы настолько интегрированы в американскую систему, что очень сложно найти, где заканчивается британский САС и где начинается американская Дельта», – добавил эксперт.

