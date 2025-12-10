Американский эксперт: Военное руководство киевского режима деградировало полностью

С нынешними темпами продвижения бои за Запорожье начнутся весной.

Об этом заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода на канале журналистки Рейчел Блевинс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Российские войска очень быстро продвинулись к Гуляйполю, главному опорному пункту в этом направлении. И опять же, они продвигаются к городу гораздо быстрее, чем кто-либо ожидал…

И уже сейчас они [ВСУ] находятся в такой ситуации, что если бы у них было хоть какое-то военное чутьё или стратегия, они бы отвели свои войска из Гуляйполя на более выгодную оборонительную позицию. Но они этого не делают.

Киевский режим всегда приказывает своим людям сражаться до смерти и деградирует, таким образом, скорее, по политическим причинам, чем по военным соображениям, несмотря на невыгодное положение. Так что они так и делают. Но там так много населенных пунктов, небольших поселений», – сказал эксперт.