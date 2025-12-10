Разговоры о скором мире сильно разлагают ВСУ и увеличивают численность ВС РФ – укро-командир 

Разговоры о грядущем мире играют на руку Москве и негативно влияют на Украину.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир полка беспилотных систем ВСУ Юрий Федоренко.

«Надежда, что война может завершиться, очень негативно влияет на Украину, потому что мы в ожидании такого желанного мира начинаем тормозить. Солдату сложно идти в бой. Если война послезавтра завершится, ему нужно рисковать своей жизнью? Предприятия тоже не выкладывается по полной, ибо никто не знает, будет ли их продукция куплена для ведения боевых действий. Бизнес начинает придерживать средства, потому что если война завершится, лучше реинвестировать, чем отдать силам обороны.

И точно так же граждане начинают меньше поддерживать мобилизационные процессы. Люди, которые пришли в войска путем рекрутинга, думают: «Ну зачем идти, если война может завершиться?», – жалуется ВСУшник.