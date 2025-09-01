Бандеровцы в ужасе от украинского дубляжа мультфильма «Маша и медведь»

Игорь Шкапа.  
01.09.2025 12:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1029
 
Д.Б., Дзен, Культура, Россия, Сюжет дня, Украина


Российский мультсериал «Маша и медведь» якобы сознательно был дублирован на украинский язык под события 2014 года.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире канала «Львов медиа» заявила «эксперт по социальным сетям» Ольга Тищук.

Ведущая подняла вопрос популярности на Украине мультфильма, который бьет рекорды по просмотрам.

«Мультфильм «Маша и медведь» именно в украинском дубляже появился в 2014 году… Ничего не происходит просто так. Запускался канал в год, когда началась война на Востоке, на территории Украины. К этому моменту «Машу и медведь» можно было смотреть исключительно на русском языке на территории Украины. И это отдельный канал, который, к сожалению, украинцы тоже смотрят», – возмущается Тищук.

Недовольна она и украинскими родителями, которые включают мультфильм детям.

«Потому что «Маша и медведь» наштампована пропагандой. Там Маша одевается в одежду НКВД, идет убивает медведя в лесу. Нет, ничего вам не не напоминает, особенно людям из Западной Украины? И это маленькие паттерны поведения, которые воспитываются у ребенка. И наши малыши, наши дети, украинцы смотрят на этот паттерн поведения и могут себе его перенимать», – опасается укро-эксперт.

По ее словам, не стоит обольщаться и тем, что это продукт на мове.

«Надо понимать, что с каждой тысячи просмотров россияне из нас получают деньги, потому что монетизация в украинском Ютубе есть, она работает – в отличие от России. Соответственно, чем больше вы смотрите этот контент, тем более вы будете платить. И поверьте, это безумные миллионы долларов, которые они получают, потому что это самый популярный мультфильм в 2025 году, к сожалению», – плачется Тищук.

