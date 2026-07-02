Беглый змагар: Лукашенко неспроста записался в «Совет мира» к Трампу. Это крайне раздражает Зеленского

Елена Острякова.  
02.07.2026 11:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 412
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Украина


Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает хорошие отношения и с Россией, и с Китаем, и с США, и с некоторыми политиками в Европе, что делает его полезным для всех сторон.

Об этом бежавший на Украину белорусский политолог-змагар Игорь Тышкевич заявил в интервью киевскому политологу Юрию Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает хорошие отношения и с Россией, и с Китаем, и...

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«Получается, что Лукашенко не становится посредником, но у него появилась надежда на то, чтобы стать неким почтальоном между Москвой и всем остальным миром. А таких посланцев сильно не бьют в случае чего. Ну так, подзатыльник дадут, и все. Как бы то ни было, это политический функционал, который потом окупается и монетизируется. Путину это, вероятнее всего, не нравится, потому что, имея такой функционал, Лукашенко отказывается от ряда предложений России», – сказал Тышкевич.

Он напомнил, что Лукашенко одним из первых записался в созданный президентом США Дональдом Трампом так называемый «Совет мира», что позволит ему избавиться от статуса «соагрессора России». И это сильно раздражает украинского узурпатора Владимира Зеленского.

«Лукашенко получает доступ к украинскому рынку не как соагрессор, а как миротворец, член Совета мира Трампа. И у Киева будет единственный шанс избежать этого – выходить из мирного соглашения, что тоже не является выходом. На момент, когда началась эта комбинация, украинская сторона резко начала поднимать ставки на белорусском направлении», –  сказал Тышкевич.

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