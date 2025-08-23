Будет русской или безлюдной: На Украине падает число желающих оставаться в стране
Чем младше граждане Украине, тем меньше у них желание связывать свою дальнейшую судьбу со своей страной.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на пресс-конференции в Киеве заявила аналитик социологического фонда «Демократические инициативы» Полина Бондаренко.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Она сообщила, что с начала 2002 года (то есть начала СВО) доля респондентов, которые хотели бы строить свое будущее на Украине упала на 6% и сейчас составляет 70%. При этом в 2020 году таких было 83%.
Примечательно, что больше желающих оставаться на Украине среди старшего поколения, то есть людей, которым сложно в силу возраста реализовать себя за границей.
Так, среди респондентов в возрасте 18-29 лет 19% сказали, что не хотели бы строить свою будущую жизнь на Украине. В возрасте 40-49 лет этот показатель уменьшается до 11%. И лишь 5% респондентов не видят своего будущего в родной стране.
Здесь надо учитывать склонность нынешней украинcкой социологии приукрашивать действительность, так что реальные цифры будут выше, но даже в этой ситуации тенденция для Украины неутешительная.
Кроме того, порядка 6-10 миллионов граждан Украины уже выехали за границу. И многие из них, особенно молодёжь, назад возвращаться не собираются. При этом их мнение в опросе не отражается, а потому погрешность в сторону негативных для Украины тенденций еще выше.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: