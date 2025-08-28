Центром нового монополярного мира станут Россия, Индия и Китай – Бортник
Ближайшие годы Запад будет расколот и ослаблен, поэтому цивилизационный центр сместится к Индии, России и Китаю.
Об этом в эфире видеоблога Натальи Влащенко заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«США совершили ошибку, введя санкции в отношении Индии. Надеялись, что Моди будет звонить, договариваться; а тот даже трубку не взял, когда уже ему Трамп четыре раза звонил», – сказал Бортник.
Он подчеркнул, что не стоит радоваться новостям, что 20% индийских предприятий перестали покупать российскую нефть.
«Нам, как дешёвую лапшу, скармливают пропаганду. А почему перестали закупать? Может, цена не устраивает, или ремонт мощностей, на простое.
Этими санкциями он подтолкнул Индию к Китаю, и это геополитическая катастрофа. Индия была главным балансиром Китая, а теперь они одинаково относятся к США, как к агрессивному непредсказуемому, эгоистичному государству.
Получается, из-за резких действий Трампа, консолидируется Глобальный юг – ШОС, БРИКС. Уже при нашей жизни он может превратиться в полноценный евразийский блок», – отметил он.
«А те четыре года, которые ещё есть у Трампа – это время, которое Запад будет расколот. А китайско-российский союз – нет. И если к этому союзу присоединится Индия, Глобальный юг начнёт побеждать. И у нас начнёт формироваться снова монополярный мир, только центр цивилизации будет смещаться на восток.
Трамп из последних сил пытается остановить истощение Запада из-за российско-украинской войны. Те деньги, которые Запад вкладывает в эту войну, их не хватит на борьбу с Китаем», – добавил эксперт.
