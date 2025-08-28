Центром нового монополярного мира станут Россия, Индия и Китай – Бортник

Ближайшие годы Запад будет расколот и ослаблен, поэтому цивилизационный центр сместится к Индии, России и Китаю.

Об этом в эфире видеоблога Натальи Влащенко заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«США совершили ошибку, введя санкции в отношении Индии. Надеялись, что Моди будет звонить, договариваться; а тот даже трубку не взял, когда уже ему Трамп четыре раза звонил», – сказал Бортник.

Он подчеркнул, что не стоит радоваться новостям, что 20% индийских предприятий перестали покупать российскую нефть.

«Нам, как дешёвую лапшу, скармливают пропаганду. А почему перестали закупать? Может, цена не устраивает, или ремонт мощностей, на простое.

Этими санкциями он подтолкнул Индию к Китаю, и это геополитическая катастрофа. Индия была главным балансиром Китая, а теперь они одинаково относятся к США, как к агрессивному непредсказуемому, эгоистичному государству.

Получается, из-за резких действий Трампа, консолидируется Глобальный юг – ШОС, БРИКС. Уже при нашей жизни он может превратиться в полноценный евразийский блок», – отметил он.