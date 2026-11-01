Зеленский созрел до вопроса территорий, но Путину уже это не интересно – иноагент Венедиктов

Максим Столяров.  
01.11.2026 21:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Без решения проблем, которые стоят во главе угла целей СВО, решение исключительно территориального вопроса Москве не интересно.

Об этом иноагент, бывший главред либеральной радиостанции-иноагенту «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в эфире антироссийского Ютуб-канала «Живой Гвоздь», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Без решения проблем, которые стоят во главе угла целей СВО, решение исключительно территориального вопроса...

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Он прокомментировал слова главы МИД Украины Сибиги о том, что Зеленский готов встретиться с Путиным, чтобы обсудить вопрос территорий.

«Зеленский первый раз говорит о том, что он готов обсуждать территории. До этого он говорил: «Нет, мы не сдадим ни одного сантиметра, у нас Конституция, и всё». Пожалуй, первый раз такая ясная позиция, но через Сибигу, о том, что он готов обсуждать территорию, но условием этого является встреча с Путиным.

Я, честно говоря, не очень понимаю на этой стадии смысл этой встречи. Любые встречи — хорошо, но я не верю, потому что я знаю, как Путин будет ему отвечать, когда нет договорённости по тем проблемам, которые Путин ставит во главу угла: участие Украины в НАТО, статус Украины, наличие иностранных баз в Украине.

А Зеленский говорит: вопрос статуса и количества армии — это не вопрос Путина. Тогда чего встречаться-то? Ничего не готово. Но… я был бы советником Путина, я считаю, что встречаться надо. Вдруг какие-то политические «Олешки» [Алёшки] появятся. Кто ж его знает-то?», – рассуждал Венедиктов.

Подводя итог, он отметил важность того, что Зеленский допустил переговоры по территориям, однако выразил скепсис относительно перспектив.

«Путин тут же поставит вопрос о статусе Украины. Кроме статуса, вопрос о наличии иностранных баз на территории Украины и об объёме украинской армии, о которой Зеленский говорит: «Она была 800 тысяч, и будет 800 тысяч, и будет модернизироваться».

Территориальный вопрос как бы понятен, но он «расшивается». А вопрос статуса Украины — это вопрос: «да или нет?» – заключил иноагент.

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