Без решения проблем, которые стоят во главе угла целей СВО, решение исключительно территориального вопроса Москве не интересно.

Об этом иноагент, бывший главред либеральной радиостанции-иноагенту «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в эфире антироссийского Ютуб-канала «Живой Гвоздь», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал слова главы МИД Украины Сибиги о том, что Зеленский готов встретиться с Путиным, чтобы обсудить вопрос территорий.

«Зеленский первый раз говорит о том, что он готов обсуждать территории. До этого он говорил: «Нет, мы не сдадим ни одного сантиметра, у нас Конституция, и всё». Пожалуй, первый раз такая ясная позиция, но через Сибигу, о том, что он готов обсуждать территорию, но условием этого является встреча с Путиным.

Я, честно говоря, не очень понимаю на этой стадии смысл этой встречи. Любые встречи — хорошо, но я не верю, потому что я знаю, как Путин будет ему отвечать, когда нет договорённости по тем проблемам, которые Путин ставит во главу угла: участие Украины в НАТО, статус Украины, наличие иностранных баз в Украине.

А Зеленский говорит: вопрос статуса и количества армии — это не вопрос Путина. Тогда чего встречаться-то? Ничего не готово. Но… я был бы советником Путина, я считаю, что встречаться надо. Вдруг какие-то политические «Олешки» [Алёшки] появятся. Кто ж его знает-то?», – рассуждал Венедиктов.