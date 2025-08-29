«Чтобы не знала русского!» – нацистка довела девочку до слез, запретив смотреть любимые мультики

Вадим Москаленко.  
29.08.2025 23:25
  (Мск) , Киев
Нацизм, Украина


Украинские патриоты должны запрещать своим детям русскоязычный контент, только так они станут частью «западного мира».

Об этом на канале «Slawa life» заявила украинская публицист-русофобка, переводчица Евгения Кузнецова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Посоветуйте, как уберечь детей от русскоязычного контента?» – спросила ведущая.

«Учить английский язык, чтобы они были частью англоязычного мира. Даже если нам это не нравится, всё-таки, это гарантия, что они не попадут туда [в русскоязычным мир].

Хотя и за англоязычным контентом нужно следить, там много жёстких видео, которые дети не фильтруют», – сказала Кузнецова.

Она посоветовала «свидомым» родителям запрещать детям русскоязычный контент, даже если они начнут плакать.

«Когда моя дочь Соломия хочет посмотреть мультики, я просто говорю, что «это русское, такое смотреть нельзя». Она начинает плакать, но всё равно не разрешаю, это нормально», – подытожила нацистка.

