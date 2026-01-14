Россия разнесла ценное оборудование, отправленное Западом для спасения Бандерштадта
Запад не в состоянии помочь Украине заменить оборудование электростанций, выведенное из строя российскими ударами.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в репортаже Deutsche Welle (в РФ медиагруппа признана иноагентом) заявил гендиректор украинской компании «Центрэнерго» Евгений Гаркавый.
Автор репортажа, побывавший на одной из разрушенных ТЭС, пишет, что спустя неделю украинцы все еще пытаются оценить масштабы ущерба и «спасти оборудование, которое, возможно, уцелело».
Отмечается, что подобные атаки «наносят критический ущерб», поскольку большинство такого оборудования, произведенного еще в советское время, невозможно быстро заменить.
«Мы получаем помощь от других стран, которые также являлись частью Советского Союза, в том числе от стран Балтии, – рассказал Гаркавый. – В прошлом они отправляли нам очень ценное оборудование. К сожалению, оно также было уничтожено во время последнего нападения. Наша проблема состоит в том, что современное оборудование не совместимо с нашими системами. Оно имеет длительный срок производства. Мы сейчас делаем блоки-доноры, чтобы включить хоть что-нибудь».
