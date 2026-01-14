Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад не в состоянии помочь Украине заменить оборудование электростанций, выведенное из строя российскими ударами.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в репортаже Deutsche Welle (в РФ медиагруппа признана иноагентом) заявил гендиректор украинской компании «Центрэнерго» Евгений Гаркавый.

Автор репортажа, побывавший на одной из разрушенных ТЭС, пишет, что спустя неделю украинцы все еще пытаются оценить масштабы ущерба и «спасти оборудование, которое, возможно, уцелело».

Отмечается, что подобные атаки «наносят критический ущерб», поскольку большинство такого оборудования, произведенного еще в советское время, невозможно быстро заменить.