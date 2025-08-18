Депутат Госдумы предложил создать муниципальную милицию из ветеранов СВО

В российской полиции большая нехватка личного состава, решить которую можно только увеличением зарплат.

Об этом на канале блогера Павла Иванова заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Штатная нехватка в МВД катастрофическая. Наверное, начальство укомплектовано на 100%, но на нижнем звене, участковые и оперативники – там беда.

И решение проблемы одно – увеличение материального обеспечения сотрудников МВД. У людей реально тяжёлая работа, люди выгорают очень быстро.

Как по СВО решение было принято по увеличению выплат контрактникам – нашли же деньги. Такое же решение должно быть принято в отношении сотрудников МВД», – сказал депутат.