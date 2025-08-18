Депутат Госдумы предложил создать муниципальную милицию из ветеранов СВО

Максим Столяров.  
18.08.2025 20:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 389
 
Вооруженные силы, Дзен, Криминал, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В российской полиции большая нехватка личного состава, решить которую можно только увеличением зарплат.

Об этом на канале блогера Павла Иванова заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Штатная нехватка в МВД катастрофическая. Наверное, начальство укомплектовано на 100%, но на нижнем звене, участковые и оперативники – там беда.

И решение проблемы одно – увеличение материального обеспечения сотрудников МВД. У людей реально тяжёлая работа, люди выгорают очень быстро.

Как по СВО решение было принято по увеличению выплат контрактникам – нашли же деньги. Такое же решение должно быть принято в отношении сотрудников МВД», – сказал депутат.

По его мнению, нужно вернуться к созданию муниципальной милиции из участковых, которая будет заниматься местными преступлениями, что позволило бы привлекать возможности местных бюджетов.

«Нужно, чтобы демобилизующиеся СВОшники дружными колоннами, как те шараповы – шли пополнять ряды полиции. Но мы ж не можем человеку, который получал по 200 тысяч в месяц, предложить получать 40. Давай хотя бы соточку.

Надо как-то тряхнуть всю эту систему, ради сохранения самого же режима. Или они думают, что сядут на вертолёт – и улетят в Северную Корею?», – подытожил Матвеев.

