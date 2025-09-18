Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Более двух десятилетий вся украинская вертикаль власти существует с единстенной целью – обровывать население.

Об этом в эфире видеоблога американского судьи и телеведущего Эндрю Наполитано заявил бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Вилкерсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 2003 году я понял, что Украина – это преступное государство. Я назвал её клептократией. Мне приходилось иметь дело с некоторыми из их лидеров, от Ющенко до Тимошенко. Они все были коррумпированы. И Зеленский – продукт этой среды. Я не говорю, что все украинцы такие. Они не знаю, что происходит наверху в Киеве, они не знают, как их ежедневно обворовывают их лидеры», – сказал Вилкерсон.