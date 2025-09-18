«Для Киева всё кончено»: уже в 2003 году Украина была оголтелой клептократией – Вилкерсон

Вадим Москаленко.  
18.09.2025 18:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 381
 
Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Более двух десятилетий вся украинская вертикаль власти существует с единстенной целью – обровывать население.

Об этом в эфире видеоблога американского судьи и телеведущего Эндрю Наполитано заявил бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Вилкерсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Более двух десятилетий вся украинская вертикаль власти существует с единстенной целью – обровывать население....

«В 2003 году я понял, что Украина – это преступное государство. Я назвал её клептократией. Мне приходилось иметь дело с некоторыми из их лидеров, от Ющенко до Тимошенко. Они все были коррумпированы. И Зеленский – продукт этой среды.

Я не говорю, что все украинцы такие. Они не знаю, что происходит наверху в Киеве, они не знают, как их ежедневно обворовывают их лидеры», – сказал Вилкерсон.

«И эта война – просто ещё один такой случай. И мы купились на то, что руководство ведёт этот конфликт. Но всё кончено, Путин победил, и они не знают, что делать.

А у Зеленского – миллиарды с лишним долларов, частные самолёты, машины, виллы во Флориде и Швейцарии. И в любой момент его могут убить, он может уехать.

Но для Украины всё кончено. Единственное, что удерживает её на плаву – это идиоты в Европе, и Дональд Трамп, который не может принять решение», – подытожил он.

Метки: ,

