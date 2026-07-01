«Дубна» – только начало: будем бить по всем центрам космической связи России – офицер ВСУ

Украина будет выбивать центры космической связи России, чтобы лишить ее возможность наводить удары с помощью спутников.

Об этом в эфире видеоблога «Суперпозиция» заявил экс-командир спецподразделения ударных дронов ВСУ Валерий Боровик, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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По мнению Боровика, недавние удары по центру «Дубна» – это только начало подобной работы.

«Они будут расширяться, я думаю, это только начало. Я, как человек, который до войны был причастен к космической отрасли, и сейчас мы работаем в этом направлении, чтобы сделать группировку спутников для Украины, то я вам скажу, что такие объекты, они очень важны, они дорогостоящие. Их еще достаточно в России, но каждый из таких объектов — это уникальный объект космической связи. И поэтому, если мы их где-то 3-4 ликвидируем, это будет огромная проблема для связи с группировкой российских спутников, для получения информации с российских спутников. А это, значительно повлияет на планирование специальных операций, корректировку ударов и так далее», – заявил Боровик.

Также он надеется, что скоро западные спонсоры дадут Украине все необходимые компоненты и технологии для создания «собственной» баллистической ракеты:

«Если пройдут все этапы тестирований, отработают логистику поставки, с партнерами отработают, и партнеры подтвердят те объемы или хотя бы первоначальные производственные планы для поставки различного типа компонентов для наших ракет, тогда уже можно говорить действительно о каких-то сроках. Сейчас мы можем слышать и в разговорах, и я говорил там с руководством FirePoint, с основателем, о том, что их видение — это полетное тестирование этим летом. И потом, уже когда будет выходить на масштабирование, я думаю, что после этого тестирования можно говорить, насколько она сработает и насколько, еще раз повторяю, партнеры смогут доставить те компоненты, которые нужны, по тому графику, который планирует компания».

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