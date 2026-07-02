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Главкома ВСУ Александра Сырского следует отстранить от должности, поскольку его родственники живут в России.

Об этом в эфире видеоблога ProUA заявил командир 5-й роты ВСУ «Донецк» в 2014 году и комроты 134-го батальона ТРО в 2022-м Владимир Шилов, в прошлом сотрудник МВД Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, что следует изменить в украинской армии.

«Во-первых, это главнокомандующий, его надо убирать. Я не понимаю, как человек, у котрого семья живет в Москве, может командовать в Украине войсками, ВСУ. Объясните мне, пожалуйста, я не понимаю. Рычаги влияния – я не контрразведчик, я – опер, знаю, как на людей можно надавить», – сказал Шилов.

Недоволен он и штурмовыми подразделениями, которые получили название «полки Сырского».

«Если в полку численность личного состава доходит практически до дивизии, а он – «Скала» – считается полком штурмовым. Сырского надо убирать, провести ревизию в этих штабах. Я знаю, что масса лишних людей, которые сидят в тылу, расхолаживает народ», – заявил Шилов.

Напомним, что Сырский родися в РСФСР, закончил в 1986 году Московское высшее общевойсковое командное училище. Во Владимире живут его отец (ветеран вооруженных сил), мать и брат, по словам которого, они не общаются с нынешним главкомом ВСУ.