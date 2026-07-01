Экс-министр ЖКХ: «Приближаются большие проблемы с газом»

Игорь Шкапа.  
01.07.2026 14:14
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Экономика коллапса, Энергетика


Для Украины складывается не очень радостная перспектива с обеспечением газом в следующем отопительном сезоне.

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Об этом в эфире видеоблога «Суперпозиция» заявил экс-министр ЖКХ, депутат ВР Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Украины складывается не очень радостная перспектива с обеспечением газом в следующем отопительном сезоне....

Ведущий поднял тему низкой в сравнении с прошлым годом заполняемости газовых хранилищ в ЕС и Украине.

Кучеренко говорит, что из-за роста цен после войны с Ираном у государства «нет финансовой возможности закачивать лишний газ».

При этом он добавил, что на Украине существенное отставание даже от наименьшей планки, поставленной перед «Нафтогазом» на эту зиму. Депутат соглашается с теми аналитиками, которые прогнозируют, что в некоторых регионах Украины зимой могут быть проблемы с газом.

«К счастью, прошлой зимой у нас не было больших проблем по газу, потому что генерация упала, не было дополнительных нагрузок по потреблению», – сказал экс-министр.

Он обратил внимание, что по серьезным объектам энергетики ВС РФ ударов сейчас почти не наносят, но при этом «основные удары идут по газодобыче» в Сумской, Полтавской и Харьковской областях, о чем регулярно сообщает глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

«То есть, «Нафтогаз» из-за этих ударов по работающим скважинам и по узлам сборки газа, очищения и дальнейшей транспортировки не доберет, не добудет существенное количество газа. Речь будет идти о милиарде-двух кубометров газа, который не добудем и, соответственно, он не попадет в хранилища. Такой прогноз, к сожалению, по газу на ближайшую зиму есть», – предупредил Кучеренко.

 

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