Экс-министр ЖКХ: «Приближаются большие проблемы с газом»

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Для Украины складывается не очень радостная перспектива с обеспечением газом в следующем отопительном сезоне.





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Об этом в эфире видеоблога «Суперпозиция» заявил, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Ведущий поднял тему низкой в сравнении с прошлым годом заполняемости газовых хранилищ в ЕС и Украине.



Кучеренко говорит, что из-за роста цен после войны с Ираном у государства «нет финансовой возможности закачивать лишний газ».





«К счастью, прошлой зимой у нас не было больших проблем по газу, потому что генерация упала, не было дополнительных нагрузок по потреблению», – сказал экс-министр.

При этом он добавил, что. Депутат соглашается с теми аналитиками, которые прогнозируют, что

Он обратил внимание, что по серьезным объектам энергетики ВС РФ ударов сейчас почти не наносят, но при этом «основные удары идут по газодобыче» в Сумской, Полтавской и Харьковской областях, о чем регулярно сообщает глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.