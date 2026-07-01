Экс-министр ЖКХ: «Приближаются большие проблемы с газом»
Для Украины складывается не очень радостная перспектива с обеспечением газом в следующем отопительном сезоне.
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Ведущий поднял тему низкой в сравнении с прошлым годом заполняемости газовых хранилищ в ЕС и Украине.
Кучеренко говорит, что из-за роста цен после войны с Ираном у государства «нет финансовой возможности закачивать лишний газ».
«К счастью, прошлой зимой у нас не было больших проблем по газу, потому что генерация упала, не было дополнительных нагрузок по потреблению», – сказал экс-министр.
Он обратил внимание, что по серьезным объектам энергетики ВС РФ ударов сейчас почти не наносят, но при этом «основные удары идут по газодобыче» в Сумской, Полтавской и Харьковской областях, о чем регулярно сообщает глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.
«То есть, «Нафтогаз» из-за этих ударов по работающим скважинам и по узлам сборки газа, очищения и дальнейшей транспортировки не доберет, не добудет существенное количество газа. Речь будет идти о милиарде-двух кубометров газа, который не добудем и, соответственно, он не попадет в хранилища. Такой прогноз, к сожалению, по газу на ближайшую зиму есть», – предупредил Кучеренко.
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