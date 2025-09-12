Эксперт: Армия готова к масштабному наступлению. Нужно решение Кремля

У России есть все силы, средства и резервы для того, чтобы кардинально поменять положение дел на фронте и перейти к масштабному наступлению, – для этого не нужно проводить мобилизацию.

Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков в эфире «Красной линии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Сивкова, не происходит это лишь по политическим мотивам: