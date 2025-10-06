Эксперт: Чехии не позволят отказаться от поставок оружия Украине

Правительство победившей в Чехии политсилы Андрея Бабиша уменьшит, но продолжит поставки оружия на Украину, обставив, чтобы всё выглядело так, будто государство не имеет к этому никакого отношения.

Об этом в ходе круглого стола в Москве заявил политолог, богемист Вадим Трухачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В части поставок оружия Украине, думаю, дело будет обстоять так: Чехия уменьшит своё участие в вооружении Украины, но не откажется от него полностью. Бабиш передаст это частным производителям, а «снарядную инициативу» передаст НАТО.

Сделают вид, что государство здесь не при делах, и отчасти здесь он будет прав, но в каком-то количестве, но в меньшем, эти поставки всё-таки продолжатся», – сказал эксперт.

«Чехия – не Словакия и не Венгрия, это крупный производитель военной техники. По мировым меркам примерно на грани первой десятки она находится.

И кто ж ей позволит полностью выйти из этого процесса? Она не в безвоздушном пространстве существует, она всё-таки член НАТО. За деньги – да», – добавил Трухачёв.

