Эксперт: Чехии не позволят отказаться от поставок оружия Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Правительство победившей в Чехии политсилы Андрея Бабиша уменьшит, но продолжит поставки оружия на Украину, обставив, чтобы всё выглядело так, будто государство не имеет к этому никакого отношения.

Об этом в ходе круглого стола в Москве заявил политолог, богемист Вадим Трухачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В части поставок оружия Украине, думаю, дело будет обстоять так: Чехия уменьшит своё участие в вооружении Украины, но не откажется от него полностью. Бабиш передаст это частным производителям, а «снарядную инициативу» передаст НАТО. Сделают вид, что государство здесь не при делах, и отчасти здесь он будет прав, но в каком-то количестве, но в меньшем, эти поставки всё-таки продолжатся», – сказал эксперт.