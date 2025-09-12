«Это была пальба из пушек по воробьям» – немецкий генерал о схватке НАТО с «Герберами»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Инцидент с дронами в воздушном пространстве Польши заставит теперь страны НАТО, прежде чем отправлять ПВО на Украину, десять раз подумать, не лучше ли эти системы оставить себе.

Об этом заявил отставной генерал бундесвера Роланд Катер в эфире канала «Welt», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас огромные проблемы с возможностями ПВО. Хотя, мы технически совершенны, то есть способны уничтожать отдельные беспилотники в самых разных вариантах, в том числе с помощью ВВС и баллистических средств, но прежде всего, надо останавливать их с помощью помех. Но сейчас совершенно ясно, если мы говорим о 19-ти, что мы будем делать, когда прилетит 2 тысячи? Такой беспилотник, как «Гербер», который стоит 2-3 тыс.евро – я не могу против этого использовать баллистические ракеты, типа «Пэтриот». Это не только неравное финансовое соотношение, но я бы сказал, это стрельба из пушек по воробьям. Это очень сложная проблема», – сказал генерал.

Он выразил уверенность, что данным инцидентом русские оказали НАТО «услугу», указав на слабые стороны, однако добавил ложку дёгтя.

«В том-то и дело, что Путин кое-чего добился. Мы теперь не можем просто так отказаться от немецких или натовских активов «Пэтриот», «Айрис Т» или что-то ещё, мы должны учитывать наши собственные интересы – как немецкие, так и альянса. И это действительно означает, что в будущем нам придётся хорошенько подумать, что мы можем дать Украине в плане ПВО. И это их ахиллесова пята, как, впрочем, и наша», – объяснил Катер.

Ведущая резюмировала слова генерала: