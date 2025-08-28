Европа неумолимо погружается в клоаку вслед за Украиной – киевский философ
Украина после развала СССР осталась с таким наследием, которое позволяло все 30 лет «незалежности» скакать и майданить и при этом сыто жить.
Об этом на канале UkrLife заявил ранее горячо поддержавший оба майдана украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Свобода воображения есть в США, в Японии, а в Европе она сдохла! Британцы до последнего [держались]. Почему умирает мышление? То ли люди устают, но из-за комфорта, в основном. Слишком хороша была жизнь в Украине после 1991 года. А громадное наследие от Советского Союза – инфраструктура, промышленность, всё – за 33 года мы его проели всё.
Это был период благоденствия, когда можно было уничтожать промышленность целыми кластерами, целыми отраслями, когда можно было уничтожать науку, образование под националистическими лозунгами, и при этом отлично жить! Это и есть причина, так оно всегда и бывает», – рвал на себе волосы философ-майданщик.
«[На Западе] тоже по этой же причине. Посмотрите внимательно. Я же был в Германии в 89-м, а потом уже в 2000-х. Это небо и земля! Мне говорили – ты не веришь, но ты увидишь, как трамваи и поезда ходят по минутам. Я не верил. И приезжаю я буквально через 20 с чем-то лет. Путешествие дойчебаном – это был день, вырванный из жизни…
Почему это произошло? От хождения транспорта по минутам – до этого ужаса, который происходит сейчас. Слишком комфортную жизнь они себе построили и слишком быстро они отказались от мышления», – назидательно заключил Дацюк.
