Европа неумолимо погружается в клоаку вслед за Украиной – киевский философ

Украина после развала СССР осталась с таким наследием, которое позволяло все 30 лет «незалежности» скакать и майданить и при этом сыто жить.

Об этом на канале UkrLife заявил ранее горячо поддержавший оба майдана украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Свобода воображения есть в США, в Японии, а в Европе она сдохла! Британцы до последнего [держались]. Почему умирает мышление? То ли люди устают, но из-за комфорта, в основном. Слишком хороша была жизнь в Украине после 1991 года. А громадное наследие от Советского Союза – инфраструктура, промышленность, всё – за 33 года мы его проели всё. Это был период благоденствия, когда можно было уничтожать промышленность целыми кластерами, целыми отраслями, когда можно было уничтожать науку, образование под националистическими лозунгами, и при этом отлично жить! Это и есть причина, так оно всегда и бывает», – рвал на себе волосы философ-майданщик.