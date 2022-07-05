Фарион негодует: «Украинцы продолжают быть частью московской культуры»

05.07.2022  10:54 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

Пока на Украине есть люди, которые даже при потенциальной возможности могли бы выбрать присоединение к России, ни о каком НАТО речи идти не может.

Об этом в своём видеоблоге заявила бывший депутат Верховной рады, националистка и и оголтелая русофобка Ирина Фарион, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока на Украине есть люди, которые даже при потенциальной возможности могли бы выбрать присоединение...

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«Почему у нас столько проблем с НАТО? Почему мы никак не можем вступить в НАТО? Потому что у нас много внутренних проблем, в отличие от Швеции и Финляндии. Внутренние проблемы очень в прямом значении этого слова. Эти проблемы в голове, это проблемы с идентичностью, это проблемы с осознанием того, к какой культуре ты принадлежишь.

Сегодня в Московии зарегистрировали закон, что присоединение оккупированных частей Украины будет происходить на основании того, что определенная часть населения этой оккупированной части считает себя принадлежащими к московской культуре. Все. Принадлежащими к московской культуре.

Именно из-за того, что у нас в государстве реально есть определенная часть «хомо советикусов», которые считают себя принадлежащими к московской культуре, с их языком, с их желанием слушать московские песни и так далее, мы не можем войти в это сообщество, которое гарантирует безопасность», – заявила Фарион

Она отметила, что в НАТО всегда относились к Украине, как к буферу между Европой и Россией, так как для них это было выгодно.

«Зеленский сказал, что Украина не может быть «серой зоной» в восприятии государств, которые относятся к НАТО. Это было очень выгодно и очень классно для них. Что есть такой себе буфер между Московией и европейскими странами. Зеленский заявил, что так быть не может.

Но так не будет только в том случае, если мы реально, украинцы, сами претерпим ментальные перемены и осознаем себя самодостаточным этнонациональным организмом, а не каким-то отростком от московской культуры, которая культурой никогда не была», – добавила националистка.

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