Финиш парламентской кампании в Молдове. Партия Санду отчаянно цепляется за каждый голос

В финале предвыборной гонки в Молдове правящая партия перешла к решительным действиям в попытках любой ценой «наскрести» парламентское большинство.

Как утверждают наблюдатели, PAS не брезгует никакими методами, стремясь выжать максимум голосов из своего потенциального поля и блокировать доступ к урнам электорату оппонентов.

Предвыборную обстановку комментирует «ПолитНавигатору» политолог, доктор права Сергей Мишин.

– Какие настроения царят в обществе, чего ждут люди от этих выборов?

– Общество разделено – одна его часть уверена, что страна идет в правильном направлении, другие считают иначе. Есть много колеблющихся избирателей, которые еще не решили, за кого голосовать. Рост цен, инфляция, низкие доходы, дорогие коммунальные услуги – все это серьезно беспокоит людей. Они ждут, что новый парламент и власть в целом займутся реальными делами по развитию экономики, снижению тарифов, созданию рабочих мест. При этом есть опасения, что обещания реформ, борьбы с коррупцией, повышения благосостояния – не будут выполнены.

Накануне выборов также есть беспокойство по поводу возможных фальсификаций, различных манипуляций и административного давления, особенно если учесть прежние нарушения. Кроме того, ощущается угроза безопасности, заметно влияние внешних игроков.

– Партия PAS пустила в ход тяжелую артиллерию – президент Майя Санду в предвыборном обращении обвинила Россию во вмешательстве в дела РМ, в дестабилизации обстановки. Власти откровенно запугивают народ Россией, используют страх войны. Правящая партия неуверенно себя чувствует? Что будет, если результат голосования ее не устроит?

­– Почему PAS и Санду делают акцент на «российской угрозе»? Во-первых, это дает сильный мобилизационный эффект. Тема угрозы извне, особенно от России, работает как способ консолидации проевропейского электората. Это мобилизует неуверенных, аполитичных избирателей, заставляет их «встать на сторону цивилизованного будущего».

Вторая причина – смена повестки. PAS испытывает давление по внутренним вопросам – высокие цены, слабые реформы, коррупционные скандалы в правящей среде, усталость общества. Делая акцент на российском факторе, власть смещает акценты с внутренних проблем на внешние. Это типичный ход, когда рейтинги падают.

Наконец, подготовка к «неудобному» результату. Когда тема вмешательства РФ сильно раскручивается заранее, это может быть подушкой безопасности: если итоги голосования будут не в пользу PAS, можно объяснить это влиянием «врага», «подкупом электората», дезинформацией и т.д.

Если партия власти получит слабый результат, но сохранит какую-то силу, она может пойти на формирование коалиции и с более мелкими проевропейскими партиями, сохранить позиции в исполнительной власти до новых президентских выборов, выигрывая время, активизировать западную поддержку, представляя себя последним бастионом демократии.

Если результаты PAS будут совсем плохими, и выиграет условно пророссийская оппозиция, то действующая власть может заявить о нелегитимности выборов, ссылаясь на вмешательство извне. Могут начаться массовые протесты, особенно если будут признаки фальсификаций или вмешательства. Возможно также обострение риторики и давления со стороны ЕС, вплоть до введения внешних санкций против «пророссийских» сил.

– PAS буквально «выгрызает» каждый голос, вытесняя «неправильный» электорат – молдаван в России, жителей Приднестровья. Приднестровцам сильно затруднили возможность голосовать – и без того немногочисленные участки, открытые для них, отодвинули вглубь Молдовы. Что посоветуете приднестровцам – все равно ехать?

– Решение ЦИК Молдовы о передислокации этих избирательных участков направлено на снижение явки из Приднестровья. Этот политический жест фиксирует усиление разрыва между двумя берегами Днестра. Естественно, граждане Молдовы с Левого берега должны показать любой власти Молдовы, что они есть, их голос важен, без них невозможен диалог между Кишиневом и Тирасполем.