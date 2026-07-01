«Где женевская конвенция?! Наши мобилизованные живут хуже, чем военнопленные» – укро-депутат

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На Украине российские военнопленные содержатся якобы в лучших условиях, чем отловленное на улице «пушечное мясо».

Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявил экс-спикер ВР Дмитрий Разумков, избранный в парламент по спискам партии «Слуга народа», но впоследствии разругавшийся со своими подельниками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик напомнил о ситуации в полку «Скала», где новобранцев фактически держат в заключении, издеваются и пытают до смерти.

«Людей гораздо проще ловить, как скот, ловить на улицах и забрасывать в бусы, держать в нечеловеческих условиях. Мы же держим потенциальных мобилизованных в условиях намного хуже, нежели военнопленных русских», – сказал Разумков.

Спохватившись, он тут же поспешил заявить, что не призывает нарушать конвенции о правах и военнопленных.