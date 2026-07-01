«Где женевская конвенция?! Наши мобилизованные живут хуже, чем военнопленные» – укро-депутат

Игорь Шкапа.  
01.07.2026 18:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 401
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


На Украине российские военнопленные содержатся якобы в лучших условиях, чем отловленное на улице «пушечное мясо».

Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявил экс-спикер ВР Дмитрий Разумков, избранный в парламент по спискам партии «Слуга народа», но впоследствии разругавшийся со своими подельниками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине российские военнопленные содержатся якобы в лучших условиях, чем отловленное на улице «пушечное...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Политик напомнил о ситуации в полку «Скала», где новобранцев фактически держат в заключении, издеваются и пытают до смерти.

«Людей гораздо проще ловить, как скот, ловить на улицах и забрасывать в бусы, держать в нечеловеческих условиях. Мы же держим потенциальных мобилизованных в условиях намного хуже, нежели военнопленных русских», – сказал Разумков.

Спохватившись, он тут же поспешил заявить, что не призывает нарушать конвенции о правах и военнопленных.

«Но в первую очередь, давайте, женевская конвенция будет работать по отношению к украинцам. Те условия, в которых находятся они, нечеловеческие. И таких примеров полно. То военный омбудсмен об этом говорит, то Лубинец. Коррупция в рамках ТЦК колоссальная – порядка трех миллиардов евро в год», – возмущается депутат.

«Это беспредел, который происходит на улицах каждый божий день. И все на это закрывают глаза», – пиарился бывший подельник Зеленского.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Где женевская конвенция?! Наши мобилизованные живут хуже, чем военнопленные» – укро-депутат

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить