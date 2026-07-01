«Где женевская конвенция?! Наши мобилизованные живут хуже, чем военнопленные» – укро-депутат
На Украине российские военнопленные содержатся якобы в лучших условиях, чем отловленное на улице «пушечное мясо».
Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявил экс-спикер ВР Дмитрий Разумков, избранный в парламент по спискам партии «Слуга народа», но впоследствии разругавшийся со своими подельниками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Политик напомнил о ситуации в полку «Скала», где новобранцев фактически держат в заключении, издеваются и пытают до смерти.
«Людей гораздо проще ловить, как скот, ловить на улицах и забрасывать в бусы, держать в нечеловеческих условиях. Мы же держим потенциальных мобилизованных в условиях намного хуже, нежели военнопленных русских», – сказал Разумков.
Спохватившись, он тут же поспешил заявить, что не призывает нарушать конвенции о правах и военнопленных.
«Но в первую очередь, давайте, женевская конвенция будет работать по отношению к украинцам. Те условия, в которых находятся они, нечеловеческие. И таких примеров полно. То военный омбудсмен об этом говорит, то Лубинец. Коррупция в рамках ТЦК колоссальная – порядка трех миллиардов евро в год», – возмущается депутат.
«Это беспредел, который происходит на улицах каждый божий день. И все на это закрывают глаза», – пиарился бывший подельник Зеленского.
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