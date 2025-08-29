Генерал США напутствует европейцев: Готовьтесь воевать с русскими

Членам «коалиции желающих» нужно быть готовыми к прямому военному противостоянию с Россией.

Об этом в эфире британского Times Radio заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вам придется смириться с тем, что у вас не будет неограниченной американской разведки. Президент ни за что не разрешит ВВС США, например, летать над Украиной, потому это придется решать вашему начальнику штаба обороны, если Королевские ВВС будут участвовать.

Нужно понимать, что русские будут этому противостоять. Они не позволят самолетам НАТО летать над украинским воздушным пространством. Поэтому нужно быть готовыми к тому, что ВВС придется подавлять противовоздушную оборону противника.

Как только российский радар обнаружит британский, американский, немецкий или любой другой самолет, у нас должна быть возможность немедленно его уничтожить. В противном случае мы не сможем защитить наших пилотов.

Также нужно понимать, что в какой-то момент один из этих самолетов будет сбит, поэтому нужно быть готовыми к тому, что придется пилотов забрать, даже если они приземлятся, на территории контролируемой Россией. Я на 100% за то, чтобы это делать, но нужно все продумать, чтобы не пришлось учиться на ошибках», – заявил Ходжес.