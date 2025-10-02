Генерал ВСУ: У Зеленского придумали космические войска, лишь бы уговорить поверить в «перемогу»

Игорь Шкапа.  
02.10.2025 20:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 281
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Украинская власть отвлекает народ от тяжелой ситуации на фронте манипуляциями, не имеющими ничего общего с действительностью.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-замком ССО ВСУ, генерал-майор в отставке Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть отвлекает народ от тяжелой ситуации на фронте манипуляциями, не имеющими ничего общего...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«О фронте у нас сейчас не модно говорить. Власть, если говорит, то манипулирует словами, касающимися наступления, отвлекая украинское общество от реалий войны, рассказывает то о создании нового рода войск –  штурмовых войск. Это чистой воды, информационная манипуляция. Новый род войск, который себе где-то увидел и придумал [Зе-депутат Рады] господин Вениславский – космические войска.

Я уже не знаю, что еще они могут придумать, чтобы украинское общество свято верило в победу и не понимало, что, это обычная манипуляция, это как раз в стиле этой власти», – сказал Кривонос.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить