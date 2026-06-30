Генсек НАТО покаялся, что назвал Трампа «папочкой»

Анатолий Лапин.  
30.06.2026 10:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 504
 
Дзен, НАТО, Политика, США


Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что совершил ошибку, публично назвав в прошлом году президента США Дональда Трампа «папочкой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что совершил ошибку, публично назвав в прошлом году президента...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я допустил ошибку, теперь я полностью признаю её.

Когда он разозлился на израильтян и иранцев, я сказал, что иногда папа должен быть строгим. Я имел в виду отца. Позже я понял, что у слова «папочка» много других значений.

Когда он вернулся домой, он снял видео: «Папочка вернулся». Он мне нравится, у него есть чувство юмора.

Мне понравилось, как он потом признал мою ошибку и взял её на себя. Я признаю свою ошибку, это моя работа», – заявил Рютте в интервью британскому Sky News.

Ранее Рютте заявил, что Дональд Трамп доволен работой новой схемы, когда США за деньги европейских стран поставляют бандеровской Украине необходимое вооружение для войны против России.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Генсек НАТО покаялся, что назвал Трампа «папочкой»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить