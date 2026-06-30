Генсек НАТО покаялся, что назвал Трампа «папочкой»

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что совершил ошибку, публично назвав в прошлом году президента США Дональда Трампа «папочкой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я допустил ошибку, теперь я полностью признаю её.

Когда он разозлился на израильтян и иранцев, я сказал, что иногда папа должен быть строгим. Я имел в виду отца. Позже я понял, что у слова «папочка» много других значений.

Когда он вернулся домой, он снял видео: «Папочка вернулся». Он мне нравится, у него есть чувство юмора.

Мне понравилось, как он потом признал мою ошибку и взял её на себя. Я признаю свою ошибку, это моя работа», – заявил Рютте в интервью британскому Sky News.