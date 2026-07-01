Горе побеждённым: На священном для сербов Косовом поле сепаратисты схватили 37 человек

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Накануне, 28 июня, в мемориальном комплексе Газиместан состоялась традиционная церемония в память о сербских героях, погибших в ходе битвы на Косовом поле в 1389 году.

Во время мероприятия боевики так называемой «косовской полиции» и «косовского спецназа» провели демонстративные аресты сербов, включая подростков и детей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Воодушевившись безнаказанностью, благодаря благосклонности Запада и бездействию властей Сербии, реагирующих на любой инцидент в Косово исключительно жалобами западным кураторам албанских сепаратистов, режим Приштины перешёл к политике беспрецедентного террора на сербский праздничный день Видовдан.

В этот день – 28 июня, каждый года все сербы чтят память своих предков, павших в схватке с турецкой ордой на Косовом поле в 1389 году. И на сей раз албанский диктатор и сербофоб Альбин Курти и его бандитский режим запретили всю сербскую символику, включая флаги, плакаты и даже патриотические песни, как «разжигающие этническую и религиозную ненависть».

У входа в мемориальный комплекс людей тщательно обыскивали, тех, у кого находили хотя бы намёк на сербскую символику, а также тех, кто пел песни и скандировал патриотические речёвки, в грубой форме задерживали, помещали в металлические контейнеры, а после развозили по «отделам полиции».

В итоге задержаны оказались 38 человек – как жителей Косово, так и приехавших из «большой» Сербии, Черногории и других балканских стран, включая несовершеннолетних.

«Была продемонстрирована тирания: сербам в Косово и Метохии было запрещено осуществлять свои основные религиозные, гражданские и человеческие права… Ожидаю срочной и жесткой реакции со стороны международных организаций», – пожаловался министр культуры Сербии Никола Селакович.

Ожидаемо т.н. «международные институты» лишь слегка пожурили Приштину. В частности в ОБСЕ отметили, что «правоохранительные меры должны быть необходимыми, соразмерными и уважать права человека».