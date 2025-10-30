Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британская газета The Telegraph опубликовала развернутый материал, в котором выражается возмущение продажей в России игрушечных моделей ударных дронов «Герань» (англичане, как и украинцы, упорно именуют их «Шахедами» в память об иранских прототипах).

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», игрушки продаются на маркетплейсах за 350-480 рублей – в них предусмотрена установка петард, имитирующих ударную часть настоящих «Гераней».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Описываются как «идеальный подарок для юных патриотов и будущих покорителей неба», поскольку, как утверждается, они помогают развивать «координацию, точность и воображение». Судя по всему, игрушечные шахиды продаются в качестве товара секретным российским подразделением беспилотников «Соколы Сталина», названным в честь элитных летчиков-истребителей советских ВВС времен Второй мировой войны и использующим ту же ностальгическую социалистическую реалистическую образность, что и их исторические аналоги», – говорится в публикации.

Британская газета, закрывающая глаза на работу под свастиками украинских нацистских лагерей для детей, в продаже моделек «Гераней» видит большую проблему.