Украинский дронщик: «При всем моем уважении к «Боингу», как русские они не могут»

12.12.2025 14:44
Западные корпорации не могут быстро перестраиваться на выпуск военной продукции, как это делает российская промышленность.

Об этом на румынско-украинском форуме заявил эксперт по разработке БПЛА Андрей Сирко-Галущенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«При всем моем уважении к «Боинг», при всем моем уважении к крупным военным подрядчикам, – они не способны так быстро перестроиться и начать производство FPV-дронов. Это просто не в их природе, у них никогда не получится.

Русские это поняли, и они поступили так – вложили деньги в частные инициативы, а потом забрали эти частные инициативы и вернули их на государственные или подконтрольные государству крупные заводы, спросив: «Что вам нужно?». – О, нам нужно две тысячи квадратных метров. – Вот, пожалуйста. – Что вам нужно? – Мне нужно оборудование для гибки металла. – Вот, пожалуйста.

То есть, они вкладывают деньги, предоставляют ресурсы и получают результат», – переживает Сирко-Галущенко.

