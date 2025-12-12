Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Брюссельские евробюрократы развязали беспрецедентный конфликт с Илоном Маском, владельцем социальной платформы X (бывший Twitter), выкатив против неё штраф в размере $120 млн.

Это первая санкция под новым регулированием ЕС, призванным «защитить пользователей от дезинформации».

Поводом стало резкое изменение модераторской политики платформы после её приобретения Маском в октябре 2022 г. Компания уволила значительную часть сотрудников, надзиравших за политкорректностью контента, и восстановила тысячи ранее заблокированных аккаунтов. Особенно взбесило глобалистов восстановление аккаунта Дональда Трампа, прихлопнутого старыми хозяевами соцплатформы.

В рамках новой политики DSA, «очень крупные онлайн-платформы» (VLOPs), такие как X, обязаны проводить регулярные оценки системных рисков, внедрять прозрачные алгоритмы рекомендаций и обеспечивать эффективную модерацию. Однако, если прислушаться к жалобному вою на евроболотах, X якобы не только не выполнила эти требования, но и отказалась предоставлять запрошенные данные о внутренних процессах модерации, что стало «отдельным нарушением».

Главным обвинением Еврокомиссии стало «распространение дезинформации во время выборов в Европарламент» в июне 2024 г. Регуляторы также стали указывать Маску на отсутствие четкой политики по маркировке государственной пропаганды и спонсируемого контента.

По сути же, в Брюсселе обиделись на Маска как за критику политики Евросоюза, так и за отказ следовать либеральной цензуре, которую истово исповедовали прежние владельцы Twitter.

Штраф в $120 млн — это не просто финансовая санкция. По закону DSA, максимальный штраф может составлять до 6% от общего годового оборота компании. В случае X, оборот за 2023 год составил около $4,5 млрд, что делает $120 млн чем-то вроде карманных денег на пиво, но тем не менее символически значимой суммой. Однако ЕС оставил за собой право наложить дополнительные санкции, включая временное ограничение доступа к платформе на территории Европы.

Конечно, на просторах соцплатформы X можно найти всё что угодно: и очаги пропаганды антиваксеров, и экстремистов-навальнистов, и кавалеров медали «За штурм Верхнего Ларса», и сторонников войны до последнего укропитека, однако ими платформа Маска не ограничивается.

В последнее время на полях X получили широкие возможности для высказываний и лишенные в ЕС слова евроскептики, и несистемные левые, и яростные критики уродливой политики Евросоюза. Что касается самого Илона Маска, то он давно и нелестно критикует ЕС, а теперь уже призывает окончательно демонтировать Евросоюз, превратившийся в вотчину неизбираемой евробюрократии, душителя гражданских свобод и разжигателя войны.

Собственно, критика Илона Маска выборов в Европарламент, куда во множестве попадают крайне одиозные и коррумпированные персоны, а также открытая поддержка партии «Альтернатива для Германии» и вызвали дупоразрывные атаки ЕК на мультимиллиардера и технократа. Ну, а предложение Маска сделать Еврокомиссию выборным органом — было воспринято в Брюсселе как покушение на святое.

Заметим также, что интегрированная в платформу X нейросеть Grok чуть ли не единственная из американских, напрочь лишена политкорректного подхода к глобалистским повесточкам. К примеру, прочие американские ИИ, и даже популярные во всем мире китайские ИИ DeepSeek R1, Qwen и Kimi волею разработчиков тщательно избегают любую, даже констуктивную, критику экстремистских ЛГБТ и напоминают нежных институток, при использовании в запросах резких, но вполне печатных формулировок в адрес глобалистов и откровенных алармистских упырей.

Илон Маск резко раскритиковал решение ЕК, назвав его «посягательством на свободу слова» и «цифровой цензурой под видом регулирования».

Наблюдатели отмечают, что штраф — это лишь начало более широкой борьбы между регуляторами и технокомпаниями за контроль над цифровым пространством. В ближайшие месяцы ЕС может принять ещё более жёсткие меры, включая персональную ответственность руководителей платформ.

Американские СМИ, симпатизирующие Маску, обращают внимание: управляющие структуры ЕС, не обладающего собственными, сколько-нибудь значимыми, медиаплатформами, нашли непыльный способ выколачивания денег, обкладывая штрафами зарубежные компании, — даже не пытаясь, подобно России и Китаю, создать собственные масштабные цифровые проекты.

В общем, каким бы ни было отношение к Илону Маску, но в боданиях с заскорузлой, погрязшей в коррупции и либеральном фашизме евробюрократии, симпатии многих и многих на его стороне.

Что касается нашей страны, то, быть может, отечественным регуляторам следовало бы пересмотреть ограничения на работу платформы X? Сам замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев частенько комментирует твиты как Илона Маска, так и наиболее одиозных ненавистников России. Тогда к чему сохранять барьеры?