«Индия больше не будет покупать российскую нефть – я сказал» – Трамп
Индия якобы перестанет покупать российскую нефть, а Венгрии можно пока продолжать.
Об этом на встрече с Зеленским заявил президент США Дональд Трамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Журналисты попросили прокомментировать продолжающиеся закупки российской нефти Индией и Венгрией.
«Индия и Венгрия покупают российскую нефть. Но Индия больше не будет российскую нефть. А Венгрия застряла, потому что там один старый трубопровод, у них нет выхода к морю, для них тяжело получать нефть, это я понимаю. У них нет портов, и мы посмотрим, что там будет происходить.
Но Индия больше не будет покупать нефть из России. Они почти остановились, они покупали 38% нефти из России, но больше не будут этого делать», – отрезал Трамп.
Отметим, что слова Трампа не соответствуют действительности. За несколько часов до его заявления вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Индия продолжает оставаться одним из основных партнеров России в энергетике.
«Поставки энергетических ресурсов осуществляются в Индию, в первую очередь, нефть», – сказал он.
