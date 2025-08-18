Израильский прогноз: в Закавказье дело может дойти до ликвидации азербо-бандеровцев

Елена Острякова.  
18.08.2025 17:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1634
 
Азербайджан, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Азербайджан становится «Украиной Кавказа».

Об этом экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил в интервью израильскому ютуб-каналу Вальдман-LINE, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Азербайджан становится «Украиной Кавказа». Об этом экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Абсолютно ясно резко ускоряющееся движение Азербайджана, чтобы стать Украиной Кавказа. Может быть, то, что произойдет на линии соприкосновения на Украине немножко отрезвит их. Будут попытки еще больше, чем раньше – возмутить все народы, которые находятся в России, особенно, приграничные, близкие к Грузии, Армении и Азербайджану, это несомненно», – сказал Кедми.

Он сравнил соглашения по Зангезурскому коридору, подписанные в Белом доме, с Мюнхенским сговором с той разницей, что в 1938 году жертва (Чехия) «лежала на столе», а сейчас в соглашении участвовала сама жертва – Армения.

«Я очень опасаюсь, что и продолжение будет такое же, как после Мюнхена», – отметил Кедми.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить