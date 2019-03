Как Порошенко прижал Femen. Интервью в праздник

08.03.2019, Киев, Валентин Филиппов

Скандальное движение Femen, гремевшее во времена Виктора Януковича, явно сбавило обороты после победы «Революции достоинства». Участницы самых нашумевших акций – уже давно за границей. Таких притеснений, как сейчас, на Украине никогда не было, рассказала обозревателю «ПолитНавигатора» Валентину Филиппову нынешний лидер украинских Femen Алиса Виноградова.



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Валентин Филиппов: Я приветствую легендарную Фемен, лидера движения, которое знают все. Не все запомнили в лицо. Некоторые запоминают другие части тела. Алиса, здравствуйте.

Алиса Виноградова: Здравствуйте.

Валентин Филиппов: Алиса, простите, Фемен – движение феминистическое, вас с 8 марта надо поздравлять? Или наоборот, это будет оскорблением?

Алиса Виноградова: Лично меня можете поздравлять. У нас, в чём история, мы не какая-то структура а-ля КПСС, с чётким подчинением. Мы, допустим, особо не контактируем с Фемен в Европе, хотя мы их поддерживаем. У нас именно движение. Каждый автономен и принимает решения. Кто-то поддерживает ЛГБТ, а я не со всем солидарна с этим мнением. Поэтому тут такое: Меня можно поздравлять.

Валентин Филиппов: Итак! Мы поздравляем Алису Виноградову с 8 марта! Вы сейчас обрадовали кучу мужчин своим высказыванием про ЛГБТ. То есть, шансы у мужчин СНГ есть! Поздравляю Вас. И мужиков.

Алиса Виноградова: Спасибо.

Валентин Филиппов: Основная активность у Фемен была, всё-таки, во времена Януковича. Скажите, как так получается, что тирана сбросили, и после этого, почему-то, в Европе оказались? В смысле, не вместе со страной, а ваши девушки по отдельности.



Алиса Виноградова: Тогда движение только возникло и, естественно, была самая активная фаза. Когда что-то возникает, начинается наиболее активный период. А потом, в связи с некоторыми уголовными делами, преследования со стороны спецслужб, ряд активисток были вынуждены покинуть страну и получить политическое убежище в Европе. Инна Шевченко, которая уехала, начала заниматься европейским движением. Сейчас она продолжает им заниматься. Фемен-интернешнл. Они объединяют активисток в разных странах Европы и, в том числе, в Америке. Они пошли по такому направлению.

Валентин Филиппов: То есть, уголовные дела, заведенные при Януковиче, они продолжаются и сейчас?

Алиса Виноградова: Да.

Валентин Филиппов: Новая власть не сказала «спасибо, девочки, вы помогли»? Не было такого?

Алиса Виноградова: Нет. И там дело в том, что подбросили в офис Фемен оружие, портреты Патриарха Кирилла с мишенью. Якобы, мы хотим его убить.

Валентин Филиппов: Так за это сейчас медали дают.

Алиса Виноградова: Да. Но до сих пор это криминальное дело, оно не закрыто в Украине. Оно до сих пор существует. И Анну Гуцол, и Виктора Святского, основателей движения очень сильно избили. Особенно Виктора. И им тоже пришлось уехать. Ну, Анна через какое-то время вернулась в Украину. Сейчас она в Украине. Так что это физически было опасно, находиться в Украине.

Валентин Филиппов: Неужели Фемен сейчас всё устраивает? И Фемен не хотели бы провести какую-то акцию против происходящего сейчас?

Были преследования журналистов при Януковиче. Но ведь сейчас тоже это происходит. Я вот до сих пор помню, как в рядок сидят девочки и писают на портрет Януковича.

Алиса Виноградова: Это, кстати, европейская акция. Она в Европе была.

Валентин Филиппов: Ну, вот. Шевченко же сейчас там. Почему бы сейчас против Порошенко не провести акцию?

Алиса Виноградова: Ну, они выбрали себе другие приоритеты. В контексте глобально женских прав, не касаясь политики. Хотя, неправильно сказать, что «не касаясь политики», потому, что, когда к ним приезжает Трамп и какие-то личности, которых они считают плохими по ряду причин, вот против Ле Пен они тоже делали акцию, против Путина, когда он приезжает. То есть, они делают, но уже исходя из европейского контекста, потому что Инна, хотя и с Украины, она уже продолжительное время живёт в Европе, и девушки, которые в этом движении, они граждане этих стран, и их интересуют какие-то другие вопросы.

А мы на себя взяли часть, которая в Украине. И понятно, что сейчас сложно. Когда движение зарождалось, это был пик.

И меня часто спрашивают, почему не было акций по поводу всех этих «томосов», томосятины всей этой, назовём это так. Ну, нас на каком-то моменте, особенно после акции моей в Вене, после акций различных с Рошеном, меня, и мою коллегу Анжелину начали преследовать. Ну, которая делала акцию против Порошенко-Лукашенко в Киеве.

То есть, они уже буквально начали следить. Когда мы попытались попасть на суд по делу Януковича, там Порошенко должен был быть, там раздевали всех журналисток, искали Фемен.

И на этот «томос», на этот собор они предполагали, что мы там можем быть. И мы уже знаем, когда нас ждут. И это всегда не очень интересно, когда тебя где-то ждут, потому, что есть вероятность провала.

Но мы от своей деятельности не отказываемся. И мы считаем, что мы можем себе свободно выбирать темы, когда это допустимо сделать.

А вот насчёт проблем, действительно, всё усугубляется. И такого насилия, и притеснения по отношению к тем же журналистам, в Украине раньше не было. Я не помню такого.

Валентин Филиппов: Вы упомянули акцию в Вене, по-моему, лично вы в ней участвовали, и в очередной раз продемонстрировали свой замечательный бюст Порошенко и его жене. Где это происходило?

Алиса Виноградова: В Вене на Венском балу, собственно.

Валентин Филиппов: Вам не приходило в голову, зачем эта надпись на груди, можно было, если он с женой, просто крикнуть: – Петя, я беременна.

Алиса Виноградова: Ну, очень часто мы используем какой-то фан, да. Какие-то противоположности-нелепости. Для нас главное, чтобы месседж был правильно истолкован и дошёл.

Я придумала этот месседж для этой акции. «Poroshenko, get the fuck out of the Ball»! (Порошенко, на#уй с бала!) мне показалось, что очень интересным будет контраст Венского бала и чего-то аристократического, опять в кавычках, потому что сейчас это далеко не так, и такой брутальный с использованием нецензурной лексики месседж.

Он очень понятен: Порошенко, тебе здесь не место, ты не имеешь права украинский народ представлять. И, как посол нации, идти на такие мероприятия.

Вот, собственно, поэтому такие слова и использованы в данном случае.

Валентин Филиппов: Ну, я так понимаю, что за вами не только СБУ наблюдает, но и, наверное, «замечательные» «активисты»?

Алиса Виноградова: Да, вот этот Нацкорпус, это вот всё. Националистические. Как бы, по факту – нет. Потому что они сейчас занимаются тоже борьбой против власти. Особенно на фоне нынешнего скандала с разворовыванием в сфере обороны. Ну и так, как они за сильную армию, они выступают против этого.

А у нас были некие проблемы, нам угрожает некто Корчинский, который в прямом эфире угрожает нас зарезать ножами. Но он угрожает многих зарезать. И сейчас, кстати, он сотрудничает с Порошенко. Я не беру это во внимание.

Но, конечно, за время нашей деятельности, много поступало угроз. Особенно когда были церковные темы. Понятно, порохоботы пишут-угрожают. Некоторые по поводу моей акции в Виннице с рошеновскими магазинами. Даже журналисты у себя в фейсбуке писали угрозы. Призывали к расправе. Журналисты. Это журналисты винницких изданий, коммунальных, естественно.



У нас кто угодно может угрожать убить, особенно, если подозревается, что человек – агент Кремля. Это, как бы, норма. И если кто-то напишет в фейсбуке, что он за мир, вот буквально, то могут быть у человека проблемы. Такая вот интересная ситуация.

Валентин Филиппов: Прикольно. Я вот вспоминаю – на Кавказе женщина платок бросает, и драка останавливается. Да? А вот в нашей украинской действительности красивая женщина не может прийти и остановить войну?

Алиса Виноградова: Я думаю – нет. Опять же, конфликт тут очень сложный. Очень неоднозначный. И он требует от правительства страны, всё-таки, договариваться. Ну, я не вижу других возможностей.

Ну, уйти в конфронтацию, чтобы не искать возможности договориться, это странно. Это ни к чему не ведёт, как показывает практика.

Валентин Филиппов: Выборы на носу. Не то, чтоб на носу, но в марте. Март так хорошо начинается восьмым марта, а заканчивается выборами. Вы не планируете каких-либо акций, связанных с выборами, я не говорю, с поддержкой какого-то кандидата. Но с выражением своего отношения к процессу. Вы могли бы не то, что помешать фальсификациям, но где-то акцентировать внимание на этом.

Алиса Виноградова: Опять же, о наших планах мы не говорим вообще. Они не сбудутся, если о них рассказывать. Потому что и так чего-то ожидают, даже если мы ничего не планируем. И сейчас, действительно, ситуация очень острая. Даже президент нынешний, дошёл до того, что он буквально бьёт людей самолично. Что тогда говорить о произволе спецслужб.

Постоянно спрашивают, а что дальше, а что планируете? Никогда не говорим. Хотя раньше, в самом начале, особенно когда массовые акции делали, мы даже заявку подавали в КМДА, уведомляли, что планируется, дескать, такая вот акция. Потом это требовало уже других форматов.

Валентин Филиппов: Вопрос – не как к руководителю Фемен, а к простой девушке Алисе Виноградовой. Ваше отношение к этим выборам, и что вы прогнозируете, – кто мог бы победить, и кто был бы лучшим? Точнее, кто меньше хуже?

Алиса Виноградова: Вот кто меньше хуже – не знаю. Сейчас очень не простая ситуация. Как бы ни не хотелось, чтобы победил Порошенко, он очень масштабными фальсификациями занимается. Уже давно собирает личные данные людей. И все классические схемы, я думаю, кто надо – знает.

Понятно, что Юлия Владимировна особо не отстаёт по этому вопросу.

Я склонна, как избиратель, личная моя позиция, я бы голосовала за кого угодно, только не за Порошенко. Потому, что это будет какими-то изменениями. С ним уйдёт эта команда его.

Хотя я уверена, что многие люди из этой команды, которые в своё время от Януковича перебежали к Порошенко, если станет Тимошенко, то они точно так же перебегут к Тимошенко и будут рассказывать, какой был плохой Пётр Алексеевич. Сейчас уже многие смотрят в ту сторону.

По ощущениям, вот, с Зеленским интересная ситуация. Но я думаю, если Зеленский выйдет с Порошенко во второй тур, то победит Порошенко. Потому что они продавят то, что нельзя за комика голосовать. Не знаю.

Есть вариант, что, действительно Юлия Тимошенко победит. Это не то, что бы мне так хотелось, я бы вот сказала бы, что Вилкула поддерживаю, но он вряд ли победит. Мы же это понимаем. Это Вилкул. А вот Гриценко, это вообще смешно. Непонятная ситуация. Я думаю, ближе к финалу будет что-то понятно.

Валентин Филиппов: А представьте, что вы баллотируетесь, и вас выбрали. У вас больше шансов, чем у Зеленского, у него нет сисек. И вот вы президент. Как бы вы решали проблему Украины, эту долговую яму безумную, как из неё выбираться? Вы бы придумали?

Алиса Виноградова: Я бы не баллотировалась. Даже если бы была такая возможность, что я бы победила. Опять же, наша деятельность, она не о том, что бы что-то предлагать, а что бы что-то констатировать. Мы вовсе не врачи. Мы – боль. Наша задача – показать. Предлагать – не наше дело.

И я не считаю себя компетентным человеком в этом вопросе, потому, что это очень сложная задача даже для людей, которые обладают очень серьёзным бэкграундом в этой сфере, и большим опытом в политике. Поэтому я не буду говорить о том, в чём я не эксперт абсолютно.

Валентин Филиппов: Вернусь к вашим прошлым акциям. Самая скандальная была по спиливанию креста на Майдане. Ее многие называли кощунством и говорили, что Femen ничего подобного не могли бы провести против иудеев или мусульман.

Алиса Виноградова: А выступали против мусульман.

Валентин Филиппов: Это в Европе. Эти ролики у меня есть.

Алиса Виноградова: Так у нас этой проблемы острой нету. У нас тут не боятся терактов на рождественских ярмарках. У нас нет засилья мигрантов. Мы всегда отталкиваемся от проблематики страны. Там активисток беспокоит вот эта проблема, она актуальна, они против неё борются. А здесь с исламизмом бороться глупо, потому, что его тут нет. Это в Европе серьёзная проблема.

Хотя, там сложный, не очень понятный мне подход у Фемен-Европа, потому, что они поддерживают мигрантов, делают акции в их поддержку, при этом и против исламизма. Все проблемы очень сложные, на самом деле.

Валентин Филиппов: За всё хорошее, против всего плохого.

Алиса Виноградова: Да.

Валентин Филиппов: Я вот представил себе, если стоять на украинских патриотических позициях, вот мой родной город Одесса патриотично настроенные украинцы очень сильно жалуются, что весь город сплошные сепары. Могла бы приехать Фемен, большая группа, просто ловить прохожих и проводить против них акции.

Алиса Виноградова: А какой в этом смысл?

Валентин Филиппов: Подчеркнуть – не будьте сепаратистами, смотрите, какие мы красивые украинские девочки.

Алиса Виноградова: Так как нас тоже считают сепаратистами, я вот лично на сайте «миротворец» присутствую….

Валентин Филиппов: Здравствуйте, коллега.

Алиса Виноградова: Можно организовывать встречи в офлайне.

Валентин Филиппов: Вы же в Киеве, там же где-то сидят администраторы этого «миротворца». Они не могут туда какие-то приложения добавить, чтоб месседжер был? Чтобы мы могли там переписываться. Лайки друг другу ставить. Мы же там собрались уже.

Алиса Виноградова: Я вот недавно случайно встретилась с ещё одним человеком, который тоже на этом сайте, мы обсуждали, что там есть пункт – «связи». Это как «друзья». У меня там посол РФ в Австрии. И вот да. Мессенджер добавить. Возможность познакомиться лично. Какие-то встречи проводить. Это было бы очень полезно. Хоть какой-то смысл был бы в этом сайте.

Знаете, когда рассказывают, что на границах других государств, что они проверяют в Европе, нет ли человека на сайте «миротворец» – это не правда. И никакого смысла в этом нет. Только на украинской таможне будут задавать миллион один вопрос – «почему, вы куда?».

Валентин Филиппов: Хорошо, Алиса. Мне было очень приятно с вами пообщаться, надеюсь, не последний раз. Я ещё раз вас поздравляю со светлым праздником 8 марта. То, чего ожидали все зрители, я не буду вас просить. Акция против ПолитНавигатора не обязательна. Тем более, что в офисе, кроме вас ещё кто-то есть.

Алиса Виноградова: Могут воспользоваться гуглом, если что.

Валентин Филиппов: Это не то. А вот «специально для ПолитНавигатора» – другое дело. Хорошо, огромное вам спасибо.

Алиса Виноградова: Вам спасибо. Пока.