Китай дёргает за нити и диктует условия Минску, Киеву и Москве – эксперт о срочном визите Лукашенко в Пекин
В треугольнике Россия-Белоруссия-Китай происходят фундаментальные договорённости по ходу конфликта на Украине, и Пекин, несмотря на явный намёк Киеву, скорее, выступает сдерживающим фактором в отношении Кремля.
Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил военный волонтёр, блогер Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Появление Лукашенко рядом с Си – это намёк Украине. Украина же угрожает Лукашенко и личной расправой физической, и нападением. А китайские компании активно работают в Белоруссии, в Китае постоянно демонстрируют, что являются очень близким другом Лукашенко.
Напомню, Украина в Китае закупает огромное количество комплектующих, как следствие, это лёгкий намёк Киеву, что может случиться нечто неординарное, если они нападут на Белоруссию. Например, им закроют поставки. На данный момент Украине нечем заместить китайские комплектующие.
Второе, обратите внимание, встреча с Си артикулирована публично, а что происходило два дня на Валдае с Владимиром Путиным, никто не сказал ни слова.
Просто сам факт, что сразу после переговоров с Путиным незапланированным Лукашенко улетел в Китай, свидетельствует о достаточно высокой вовлечённости Китая, непубличной, в конфликт, связанный с Украиной. Лукашенко полетел в Китай лично советоваться с Си, даже не по телефону», – рассуждал Живов.
Соответственно, он предположил, что сейчас в треугольнике РФ-РБ-КНР происходят фундаментальные договорённости по ходу конфликта на Украине.
«Будет ли расширяться география, будет ли Белоруссия вступать в той или иной форме, или как она вступит, если будет принудительно в него втянута…
На мой взгляд, Китай выступает скорее сдерживающим фактором в отношении действий Кремля и Минска, чем провоцирующим. Китаю, скорее, была бы выгодна не эскалации со стороны России, а наоборот, контролируемый процесс – и может даже попытка выйти на какое-то перемирие», – добавил эксперт.
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