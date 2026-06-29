Китай дёргает за нити и диктует условия Минску, Киеву и Москве – эксперт о срочном визите Лукашенко в Пекин

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В треугольнике Россия-Белоруссия-Китай происходят фундаментальные договорённости по ходу конфликта на Украине, и Пекин, несмотря на явный намёк Киеву, скорее, выступает сдерживающим фактором в отношении Кремля.

Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил военный волонтёр, блогер Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Появление Лукашенко рядом с Си – это намёк Украине. Украина же угрожает Лукашенко и личной расправой физической, и нападением. А китайские компании активно работают в Белоруссии, в Китае постоянно демонстрируют, что являются очень близким другом Лукашенко. Напомню, Украина в Китае закупает огромное количество комплектующих, как следствие, это лёгкий намёк Киеву, что может случиться нечто неординарное, если они нападут на Белоруссию. Например, им закроют поставки. На данный момент Украине нечем заместить китайские комплектующие. Второе, обратите внимание, встреча с Си артикулирована публично, а что происходило два дня на Валдае с Владимиром Путиным, никто не сказал ни слова. Просто сам факт, что сразу после переговоров с Путиным незапланированным Лукашенко улетел в Китай, свидетельствует о достаточно высокой вовлечённости Китая, непубличной, в конфликт, связанный с Украиной. Лукашенко полетел в Китай лично советоваться с Си, даже не по телефону», – рассуждал Живов.

Соответственно, он предположил, что сейчас в треугольнике РФ-РБ-КНР происходят фундаментальные договорённости по ходу конфликта на Украине.