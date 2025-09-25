Коц: Русский «Кинжал» вспорол брюхо «Восточного стража» НАТО

Максим Столяров.  
25.09.2025 12:54
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1194
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Прибалтика, Россия, Сюжет дня


В истории с фейковым залётом русских МиГов на территорию Эстонии важна не столько истерика натовцев, сколько то, что совершалась переброска в Калининград самолётов-носителей гиперзвука.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В истории с фейковым залётом русских МиГов на территорию Эстонии важна не столько истерика...

«Выяснилось, что и дроны без начинки были, которые чуть ли не до центра Польши долетели, выяснилось, что ракета, которая дом разрушила, была не российская, а запущенная из американского F-16. Там у них новая истерика – над Эстонией якобы пролетают три наших МиГа, и они от этого в падучей бьются. Собственно, а тогда к чему вот этот «Восточный страж», куда смотрела эта операция?

Вообще они утверждают, что три наших МиГа 12 минут летали над Эстонией. Всю Эстонию можно пролететь на МиГ-31 минут за 5. Там, если не ошибаюсь, поперёк 330 км. – для МиГа это…В общем, что там безнаказанно могли делать три МиГ-31, не очень понятно», – сказал Коц.

Он обратил внимание на то, что важно в этой истории:

«Наше Минобороны уже заявило, что это была плановая перегруппировка, и мы по международным маршрутам с предупреждением просто перегоняли в Калининград эти МиГи. Я бы как раз на этот факт больше обратил внимание.

Потому что МиГ-31 – это штатный носитель нашего гиперзвука. Собственно, мы русским «Кинжалом» вспороли брюхо «Восточного стража», если можно так сказать», – отметил военкор.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить