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Россия не пойдёт на предлагаемые Западом временные перемирия по Украине.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Минской международной конференции по евразийской безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лавров напомнил: президент Путин неоднократно заявлял, что Россия не планирует ни на кого нападать, однако ещё раз повторил, что война с Европой «будет другой и очень короткой».

«Когда мы слышим стенания в случае с украинским кризисом, из которого Брюссель сделал такой жупел борьбы с нашей страной, призывают немедленно прекратить огонь, договориться о перемирии энергетическом, продовольственном, воздушном, морском – всё это нужно не для мира. Мы в этом убеждались многократно. Все эти стенания нацелены исключительно на предоставление Киеву передышки для восстановления боевого потенциала за счёт внешних спонсоров этого режима. Мы же настаиваем не на временном прекращении огня, такое бывало уже многократно. А на надёжном устранении первопричин кризиса», – подчеркнул министр.

По его словам, ЕС давно превратился из политического в силовой блок антироссийской и антибелорусской направленности с Украиной в авангарде противостояния.