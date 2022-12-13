Лукашенко назначил нового прозападного министра иностранных дел

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым министром иностранных дел Сергея Алейника.

Предыдущий министр Владимир Макей, считавшийся прозападным, скоропостижно скончался две недели назад. Украинские СМИ разгоняли версию о том, что он был убит спецслужбами России, чтобы лишить Лукашенко канала переговоров с Западом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Алейник до настоящего времени работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра. Поздравляя его с назначением, Лукашенко сказал: «Нелегко будет».

Белорусский политолог Петр Петровский указывает на то, что Алейник считался много лет правой рукой Макея.

«Также, как и бывший министр, закончил Минский институт иностранных языков и Дипломатическую академию в Вене. Работал на разных дипломатических должностях в странах Запада (от Великобритании до Ордена Госпитальеров). Это означает преемственность курса МИД времен Макея. Конечно, стилистика изменится, но не стратегия», – написал Петровский в своем ТГ-канале.

Его коллега Александр Шпаковский подчеркнул, что это выбор Лукашенко.

«Линию МИДа в нашей стране определяет президент. Алейник, как и Макей, будет двигаться в русле указаний Лукашенко», – написал он.