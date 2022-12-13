Лукашенко назначил нового прозападного министра иностранных дел

13.12.2022  15:27 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Политика, Сюжет дня


Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым министром иностранных дел Сергея Алейника.

Предыдущий министр Владимир Макей, считавшийся прозападным, скоропостижно скончался две недели назад. Украинские СМИ разгоняли версию о том, что он был убит спецслужбами России, чтобы лишить Лукашенко канала переговоров с Западом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым министром иностранных дел Сергея Алейника. Предыдущий министр Владимир...

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Алейник до настоящего времени работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра. Поздравляя его с назначением, Лукашенко сказал: «Нелегко будет».

Белорусский политолог Петр Петровский указывает на то, что Алейник считался много лет правой рукой Макея.

«Также, как и бывший министр, закончил Минский институт иностранных языков и Дипломатическую академию в Вене. Работал на разных дипломатических должностях в странах Запада (от Великобритании до Ордена Госпитальеров). Это означает преемственность курса МИД времен Макея. Конечно, стилистика изменится, но не стратегия», – написал Петровский в своем ТГ-канале.

Его коллега Александр Шпаковский подчеркнул, что это выбор Лукашенко.

«Линию МИДа в нашей стране определяет президент. Алейник, как и Макей, будет двигаться в русле указаний Лукашенко», – написал он.

 

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