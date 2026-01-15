В Верховной раде ищут «крысу», сдавшую Юлию Тимошенко, – она могла записать и других
Депутаты Верховной рады заняты поиском агента в своих рядах, благодаря которому подконтрольному американцам НАБУ удалось записать компромат Юлию Тимошенко и провести обыски.
Для депутатов это важно, ведь каждый из них рискует тоже попасть на крючок американцев. Поэтому главная интрига – с кем же Тимошенко обсуждала возможный переход из Зе-большинства в её лагерь за вознаграждение.
«Лидеры президентской фракции сами весь день пытались вычислить, кто же тут в рядах «Слуги народа» записался в агенты НАБУ. Потому что, с одной стороны, человек вроде как помог фракции, не дав себя перекупить. Но с другой – в «Слуге» не понимают, кто из их фракции так же мог попасть на пленки Антикоррупционного бюро», – поясняет близкое к НАБУ антироссийское издание «Украинская правда».
Среди возможных кандидатур называются «слуги» Сергей Кузьминых и Алексей Кузнецов, ранее ставшие фигурантами коррупционных дел НАБУ.
«Мы сами ищем. Это мог быть каждый второй. Думаю, сотрудничают, чтобы самим не сесть. И у НАБУшников сейчас есть из кого выбирать», – сказал изданию один из влиятельных «слуг».
Логика действий Тимошенко по переманиванию за вознаграждение депутатов из Зе-большинства объясняется так:
«В случае успеха это могло бы позволить «выключать» часть голосов монобольшинства во время критических голосований и расшатывать его изнутри».
Уже несколько недель лидеры Зе-фракции жалуются, что «вокруг их депутатов начали крутиться политические коршуны» – и это не только Тимошенко.
«Как только Зеленский серьезно заговорил о выборах, а Ермак потерял должность, началась кампания по демонтажу монобольшинства. Некоторые перетягивают депутатов внутри фракции в свои автономные подгруппы, которые могут срывать какие-то «жирные» голосования», – говорится в публикации.
