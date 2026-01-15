Европа готовится к войне с США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Продолжает обостряться ситуация вокруг Гренландии, передачи которой под свою юрисдикцию требуют от от Дании США.

Едва президент Дональд Трамп бесцеремонно потребовал от датчан «убираться» с Гренландии, как стало известно, что Германия намерена отправить на крупнейший остров планеты свои войска.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Об этом сообщает немецкая газета Bild, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ссылаясь на свои источники в Германии и Скандинавии, издание указывает, что будет отправлена передовая группа бундесвера.

По данным газеты отправка немецких военных начнется уже сегодня.

В минобороны ФРГ изначально не стали ни опровергать, ни подтверждать информацию, но после статьи опубликовали сообщение, фактические ее подтверждающее.

«По приглашению Дании Германия примет участие в экспедиции в Гренландию с 15 по 17 января 2026 года вместе с другими европейскими странами», – говорится в заявлении оборонного ведомства ФРГ.

По данным Bild в Нуук в Гренландии отправят разведывательную группу из 13 человек на транспортном самолете Airbus A400M.

«Разведка на месте будет проводиться совместно с представителями других стран-партнеров», – говорится в материале.

Примечательно, что расширение присутствия в Гренландии осуществляют страны НАТО из Европы, но операция координируется из Копенгагена, а не через структуры НАТО.

«Причина: скандинавские страны, входящие в НАТО, включая Гренландию, находятся под командованием штаб-квартиры НАТО в Норфолке, США. Операцию планируется провести без участия США. В Германии в операции участвуют Министерство обороны и, в ведущей роли, Федеральная канцелярия», – пишет газета. «Я могу представить себе международные учения с участием Германии в Гренландии. Это подчеркнуло бы способность НАТО принимать меры, даже в кратчайшие сроки, для сдерживания потенциальных внешних агрессоров и защиты территории альянса», – заявил по этому поводу газете главный эксперт по оборонной политике альянса ХДС/ХСС Томас Эрндль.

Кроме тог, в Гренландию отправляются и шведские солдаты, о чем проинформировал премьер Ульф Кристерссон.