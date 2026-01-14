Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Всем гадающим, что будет с Венесуэлой после похищения Николаса Мадуро, следует изучить недавнюю историю Украины.

Об этом в авторской колонке рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

Парадокс, но Мадуро сам мог спровоцировать США, точнее, дать повод для вмешательства. Возможно, многие забыли, но в 2023 году Мадуро претендовал на часть территорий соседней Гайаны, где находятся самые крупные открытия нефти.

Гайана тогда обращалась в Международный суд ООН за временными мерами, чтобы Венесуэла не предпринимала шагов, которые изменят ситуацию «на земле».

А уже в 2025 году Гайана публично заявляла о венесуэльском военно-морском заходе в район оффшорного блока Stabroek, где работает нефтедобывающая компания ExxonMobil.

Венесуэла в ответ отрицала претензии и называла деятельность Exxon «незаконной» — то есть, спор шёл уже не абстрактно про территории, а про конкретную нефтяную акваторию.

А, как нам известно, для США деньги особенно священны. Особенно, если дело касается интересов большой тройки инвестиционных фондов — BlackRock, Vanguard и State Street.

Руководство ExxonMobil вполне могло поднять тревогу и указать хозяевам на риски в Карибском бассейне. В конечном итоге, в 2023 году заинтересованные лица получили сигнал к действиям благодаря угрозам со стороны Венесуэлы. Следом они дёрнули за нужные ниточки, вплоть до подкупа судей Нобелевской премии мира.

Не забыли и про крупных чиновников и военных Венесуэлы, которые, по сути, предали своего лидера и бездействовали во время «трёхчасовой войны», а также закрыли глаза на похищение Мадуро и его жены.

Это настоящее предательство, ведь Мадуро собирал вокруг себя единомышленников и соратников Чавеса. Кроме того, подавляющее большинство населения Венесуэлы поддерживало политику Мадуро, поэтому купленные военные и чиновники предали ещё и свой народ.

Потому что дальнейшие действия США предугадать достаточно легко. Следом будет ползучее переформатирование внутренней и внешней политики Венесуэлы, как это было с Украиной с 2000-х годов. Обязательно выберут «правильного» президента, который потом соберёт вокруг себя «правильный» кабинет министров и ассамблею депутатов.

Если люди проголосуют за «неправильного» кандидата — объявят о фальсификации, назначат перевыборы в несколько туров, пока не добьются своего. Точно так же было на Украине, пока в 2004 году Януковича не обошёл Ющенко.

И, даже если в будущем народ Венесуэлы выберет «неправильного» президента, Штаты оплатят протесты, на которых будут жечь полицию, и президент будет вынужден сбежать. Ситуация знакомая: печеньки, «кто не скачет, тот москаль», война на Донбассе и СВО.

Пока что США не установили полный контроль над Венесуэлой, но положили этому начало. Дональд Трамп уже заявляет, что новый президент Венесуэлы делает всё, что нужно американцам, и страна готова сотрудничать. Именно поэтому новая волна ударов пока не требуется.