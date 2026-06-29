«Можно только посочувствовать»: украинцам не по карману грядущая война городов – киевский политолог
К зиме украинцам поднимут тарифы в несколько раз, но едва ли это решит проблему дефицита энергии.
Об этом в эфире видеоблога «MayiakUA» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Война выходит уже на уровень войны городов. И последствия, которые мы можем хлебнуть уже этой зимой по полной программе – то, что было в эту зиму, покажется нам цветочками. Это надо иметь в виду и к этому готовиться.
Вообще, непонятно, почему об этом не шумят, не кричат депутаты. У нас же из каждого утюга «горит вражеская техника». А ответа на вопрос, что с закачкой газа на осенне-зимний сезон, нет. Для этого нужны миллиарды.
У нас дефицит электроэнергии будет и летом сейчас, в июле. Я говорю о газе, оно же все в комплексе. Это миллиарды долларов. Может кто-то нам подарил газ, или поделился? Нет.
А это означает то, что мы можем столкнуться с теми трудностями, с которыми еще не имели возможности познакомиться. Одно дело, когда дефицит электроэнергии, другое дело, когда будет падать давление газа», – сказал Золотарев.
«Ну и самое главное, что уже пошла прокачка темы, чтобы поднять тарифы.
И вот такой информационный прогрев того, что тарифы надо поднимать, уже пошел. Молодые люди со светлыми лицами обосновывают, что оказывается, если вы будете платить в два раза больше, то это оказывается большое благо, что-то изменится.
Ну, водоканалы поднимут на 200% за воду. Поэтому простому украинцу можно только посочувствовать, поскольку доить его будут с удвоенной энергией», – добавил он.
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