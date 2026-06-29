«Можно только посочувствовать»: украинцам не по карману грядущая война городов – киевский политолог

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К зиме украинцам поднимут тарифы в несколько раз, но едва ли это решит проблему дефицита энергии.

Об этом в эфире видеоблога «MayiakUA» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война выходит уже на уровень войны городов. И последствия, которые мы можем хлебнуть уже этой зимой по полной программе – то, что было в эту зиму, покажется нам цветочками. Это надо иметь в виду и к этому готовиться. Вообще, непонятно, почему об этом не шумят, не кричат депутаты. У нас же из каждого утюга «горит вражеская техника». А ответа на вопрос, что с закачкой газа на осенне-зимний сезон, нет. Для этого нужны миллиарды. У нас дефицит электроэнергии будет и летом сейчас, в июле. Я говорю о газе, оно же все в комплексе. Это миллиарды долларов. Может кто-то нам подарил газ, или поделился? Нет. А это означает то, что мы можем столкнуться с теми трудностями, с которыми еще не имели возможности познакомиться. Одно дело, когда дефицит электроэнергии, другое дело, когда будет падать давление газа», – сказал Золотарев.