На предстоящих в ближайшие выходные парламентских выборах в Чехии победу, как показывает социология, одержит партия ANO, которую возглавляет экс-премьер Андрей Бабиш, выступающий против поддержки Украины.

Об этом с тревогой пишет киевское издание «Европеская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Результаты последних опросов, проведенных Ipsos, дают партии ANO до 32,6%, в то время как при ее главном оппоненте – блок Spolu («Вместе») премьера Фиалы – готовы отдать голоса лишь до 21,1% чехов. Однако главный риск заключается не столько в самой победе партии ANO (в конце концов, там немало проевропейских и проукраинских политиков), как в том, кто станет ее коалиционным партнером. И все прогнозы имеют однозначную оценку – первое место на этих выборах должна получить оппозиционная партия ANO, возглавляемая экс-премьером Андреем Бабишем. Тем самым он получит реальный шанс вернуться на должность главы чешского правительства», – говорится в статье.

При этом указывается, что партии правящей ныне проукраинской коалиции не рассматривают возможность не только создания официальной коалиции с ANO, но даже поддержки правительства меньшинства во главе с Бабишем.

При таких раскладах единственными коалиционными партнерами для Бабиша становятся SPD Томио Окамуры (последние опросы дают ей четвертое место и поддержку 10,1% избирателей) и левый блок Stačilo! («Хватит» – 7,7%), сформированный чешскими коммунистами с участием нескольких партий.

«Кстати, именно за Stačilo! собирается отдать свой голос экс-президент Чехии Милош Земан, известный своими симпатиями к российским властям», – продолжает «ЕП».

При этом SPD и Stačilo! – единственные две политические силы, которые напрямую заявляют о необходимости остановки помощи Украины и завершении войны на условиях России.

«И вариант, что какая-то из этих политических сил войдет в коалицию с ANO или будет поддерживать правительство Бабиша без формального членства в коалиции, крайне опасен для Украины. При таком сценарии Чехия действительно может стать близким союзником Орбана и Фицо. А главное, в ANO до недавнего времени не исключали такого сценария. Мол, мы не хотим альянса с коммунистами, но Stačilo! – это не только коммунисты. А у Stačilo! в свою очередь, не исключали сотрудничества с ANO, объясняя это тем, что партия Бабиша имеет в своей программе немало социальных инициатив. Конечно, такая коалиция способна коренным образом изменить внешнюю позицию Чехии. В первую очередь – остановить военную помощь Украине», – отмечается в публикации.

Впрочем, на Украине надеются, что этот сценарий поломает президент Чехии Петр Павел, который ранее заявил, что не согласится на формирование коалиции, «в которой будут представители экстремистских партий», подразумевая SPD и Stačilo! После этого представители Stačilo! провели протестную акцию под окнами резиденции президента.

«Мне грустно, что мы вынуждены призывать президента уважать выборы», – заявила лидер коммунистов Екатерина Конечная.

«Я вынужден предупредить президента, что он должен доверить победителю выборов на формирование правительства», – в свою очередь сказал депутат Европарламента.

При этом издание указывает, что заявление президента раскололо юристов.

«Одни вспоминают президента Земана – единственного главу чешского государства, отказавшегося одобрять правительственные назначения. Тогда этот шаг считался явно противоречащим конституции», – напоминает издание.

Впрочем, далее лицемерно говорится, что, раз SPD и Stačilo! выступают против членства Чехии в ЕС и НАТО, то президент, отказывая им в праве на коалицию, «выступает в защиту конституции».