На Украине взбесились из-за приглашения на форум в Польше беглых российских либералов

Анатолий Лапин.  
03.10.2025 13:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 338
 
Дзен, Либералы, Политика, Украина


Организаторы прошедшего накануне Варшавского форума по безопасности совершили ошибку, пригласив множество беглых российских либералов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-депутат Верховной рады Украины, присутствовавшая на форуме, грантоедка-галичанка Анна Гопко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Организаторы прошедшего накануне Варшавского форума по безопасности совершили ошибку, пригласив множество беглых российских либералов....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Запад, видя уязвимость российской экономики сейчас, вместо того, чтобы добивать Россию, они и дальше видят, что Украина будет продолжать быть буферной зоной, щитом. И это – огромная трагедия Запада, который до сих пор не понял, что война уже на их территории», – пафосно объявила грантоедка.

«На этом Варшавском форуме по безопасности интересно было видеть так называемую российскую оппозицию: Немцову, Навальную, Ходорковского [все в списке иноагентов-экстремистов], которые на закрытых встречах и публично занимались тем, что «бедные россияне, которые страдают от путинского режима, потому все инициативы про запрет въезда или отмену многим виз» – на самом деле это подтверждает, что они хотят продолжать свое влияние в Европейском Cоюзе.

А другое, что меня рассмешило, когда Немцова рассказывала: «Мы против конфискации российских активов, потому что это не только деньги российского Центробанка, это также деньги частных лиц, потому нельзя». То есть, они смешивают грешное с праведным и выступают против конфискации», – злилась Гопко.

Метки: , , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить