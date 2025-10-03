Организаторы прошедшего накануне Варшавского форума по безопасности совершили ошибку, пригласив множество беглых российских либералов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-депутат Верховной рады Украины, присутствовавшая на форуме, грантоедка-галичанка Анна Гопко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

« Запад, видя уязвимость российской экономики сейчас, вместо того, чтобы добивать Россию, они и дальше видят, что Украина будет продолжать быть буферной зоной, щитом. И это – огромная трагедия Запада , который до сих пор не понял, что война уже на их территории», – пафосно объявила грантоедка.

«На этом Варшавском форуме по безопасности интересно было видеть так называемую российскую оппозицию: Немцову, Навальную, Ходорковского [все в списке иноагентов-экстремистов], которые на закрытых встречах и публично занимались тем, что «бедные россияне, которые страдают от путинского режима, потому все инициативы про запрет въезда или отмену многим виз» – на самом деле это подтверждает, что они хотят продолжать свое влияние в Европейском Cоюзе.

А другое, что меня рассмешило, когда Немцова рассказывала: «Мы против конфискации российских активов, потому что это не только деньги российского Центробанка, это также деньги частных лиц, потому нельзя». То есть, они смешивают грешное с праведным и выступают против конфискации», – злилась Гопко.