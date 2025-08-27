Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США, обоснованно подозреваемые в организации подрыва газопроводов «Северный поток», призвали больше не поднимать эту тему на заседаниях Совбеза ООН, а довериться суду в Германии, который вскоре будет рассматривать причастность украинских диверсантов к ЧП.

Вот что накануне заявил представитель Вашигнтона в ООН:

«Мы по-прежнему отвергаем попытки политизировать этот вопрос и заранее предсказывать результаты текущего судебного процесса, а также использовать саботаж на «Северном потоке», чтобы выдвигать гиперализированные обвинения и эскалационную риторику. Давайте не фокусировать время и внимание Совета на инциденте, который произошел почти три года назад. Вместо этого нужно сфокусироваться на прекращении войны на Украине. Коллеги, нет никаких причин повторять нашу дискуссию по этому вопросу. США высказывают убежденность в независимости судебного процесса в Германии. Арест подозреваемого – это один из шагов этого процесса, который продолжается. Но это событие не требует внимания от Совета. Президент Трамп сфокусирован на одной цели – обеспечении согласованного в ходе переговоров и долгосрочного мира на Украине, чтобы прекратить страдания людей. Призываем Россию тоже сфокусироваться на этой цели», – заявил представитель США.

Политолог Александр Сосновский ранее заявлял, что на украинцев просто сваливают вину за операцию, которую провели военные США. В доказательство эксперт приводил появление в районе ЧП американского самолета-разведчика за час до взрыва, а также проход корабля ВМС США с подводным оборудованием по маршруту пролегания «Северного потока».